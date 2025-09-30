El Ayuntamiento responde a la propuesta del Lucentum: "Es una magnífica noticia"

En apenas unas horas, el Ayuntamiento de Alicante, a través de su vicealcalde y concejal de Deportes, Manuel Villar, se ha referido a la propuesta del Lucentum de construir dos pabellones sobre suelo municipal como "una magnífica noticia para la ciudad y el deporte formativo alicantino". El Consistorio, que ha bautizado el proyecto como "Ciudad de Baloncesto", apoya la creación de unas instalaciones público-privadas dedicadas en exclusiva al desarrollo de este deporte en la capital en el barrio de Garbinet, entre la Gran Vía y la Vía Parque.

La Fundación propone al equipo de gobierno local la utilización de tres parcelas de titularidad municipal ubicadas en la calle Polop, que ya cuentan con la catalogación urbanística correspondiente, para levantar allí edificaciones de uso deportivo. El complejo está planificado sobre una superficie de 13.000 metros cuadrados y contempla la construcción de un pabellón cubierto de corte clásico multipista, con canchas dentro y fuera del inmueble y otro más moderno y, sobre todo, más funcional, dedicado íntegramente al alojamiento y a la formación de los deportistas.

Villar ha confirmado que tanto el equipo de gobierno local como los responsables del Lucentum mantienen contactos desde hace meses, concretamente desde el pasado 14 de febrero, según ha podido saber este periódico, y que el Ayuntamiento conoce el proyecto, del que asegura el edil, "es una magnífica noticia para la ciudad y el deporte formativo alicantino". "Nos ponemos a disposición de la Fundación para ofrecer toda la colaboración municipal que permita impulsar esta iniciativa", subraya el vicealcalde.

Se abre el proceso legal

En la misma línea, el titular de Deportes explica que ya se empieza a trabajar en la creación de nuevas instalaciones deportivas en esta zona del barrio de Garbinet y ha indicado que la disponibilidad existente de suelo catalogado para uso deportivo "es una ventaja añadida" para sacar adelante este proyecto del Lucentum, que se tramitará "a través de un concurso público con su correspondiente licitación", avisa el sustituto de Toni Gallego al frente de la Concejalía.

"Nos ponemos a disposición de la fundación para ofrecer toda la colaboración municipal que permita impulsar esta iniciativa" Manuel Villar — Vicealcalde y concejal de Deportes en Alicante

"La Ciudad del Baloncesto del Lucentum es uno de los proyectos de nuevas instalaciones deportivas en las que trabaja el Ayuntamiento en diferentes barrios de la ciudad y es un muy buen ejemplo de cómo podemos colaborar las instituciones públicas y la iniciativa privada para mejorar los equipamientos urbanos y fomentar la práctica del deporte desde las categorías inferiores", ha esgrimido Manuel Villar.

Vía: Información