Axelle Merceron trae fortuna al Spar Girona, que vuelve a la senda de la victoria ante el Gernika

El Spar Girona se rehizo de las tres derrotas consecutivas -las dos en la Euroliga y la sufrida en la liga contra el Perfumerías Avenida- y vuelve al camino del triunfo con una victoria coral ante el Lointek Gernika Bizkaia(102-70) en el debut de la francesa Axelle Merceron. Las gerundenses han impuesto su ritmo habitual y han sabido gestionar los momentos de igualdad para acabar decantando el duelo a su favor, en un partido con aroma de venganza.

No era un compromiso fácil. Aunque se podía pensar que Uni debía imponerse con claridad porque el Gernika se encuentra en la zona baja de la mesa, cabe recordar que en el partido de ida, en el País Vasco, las rivales de hoy se llevaron una victoria de mucho prestigio, convirtiéndose en uno de los tres equipos capaces de superar las de Íñiguez en la liga.

Además, como comenta a menudo el técnico gerundense, ganar en la Liga Femenina Endesa es muy complicado y, sumado a jugar sin la plantilla al completo por lesiones y molestias físicas, esto elevaba aún más la importancia del triunfo para continuar una semana más como colíder.

El Spar Girona pudo vengarse de la derrota sufrida en la pista del Gernika, con un gran triunfo en Fontajau / FEB

Gernika arranca con fuerza

Sí es cierto, que las de Íñiguez han comenzado con dudas y se han visto sorprendidas por el acierto inicial del Gernika, que ha abierto una brecha de 5 puntos (4-9). Sin embargo, la reacción no se ha hecho esperar: Coulibaly ha impuesto su dominio a la pintura y un triple de Jocyte ha equilibrado el marcador, dando paso a los mejores momentos locales. Con solidez defensiva y velocidad en transición, las gerundenses han dado la vuelta al partido hasta el 20-12.

En el mejor momento local, las visitantes han vuelto a entrar en el partido encontrando espacios interiores con mayor facilidad y obligando a las gerundenses a ajustar la defensa. El parcial de 4-8 forzó a Íñiguez a detener el juego para frenar la dinámica visitante y el tiempo muerto tuvo efecto inmediato: el equipo encadenó canasta tras canasta hasta que, con dos tiros libres de Coulibaly, superó la barrera de los 10 puntos (38-27). Con el control recuperado, las gerundenses han mantenido el ritmo y la concentración para llegar al descanso con una buena renta (49-38).

Spar Girona abre brecha

En la reanudación, un triple de Carter y un 2+1 de Jocyte han ampliado aún más la brecha. Con un gran juego colectivo en ataque y controlando el juego ofensivo rival, las gerundenses han pasado del +10 al +21 a cuatro minutos para el final del tercer cuarto (66-45), dejando el partido muy encarado. Esta diferencia también ha permitido que, a pesar de llevar pocos días en Girona, Axelle Merceron se estrenara con la camiseta del Spar Girona.

Coulibaly volvió a ser un seguro de vida para el Spar Girona, en una gran actuación / FEB

La influencia de Coulibaly en el juego interior (26 puntos), sumada al trabajo global del equipo, ha dejado prácticamente sentenciado el partido en los últimos diez minutos (78-56). Pese a la ventaja, el equipo no ha decaído y ha continuado compitiendo con la misma intensidad. Además los minutos finales han servido para que Merceron empezara a adaptarse, disputando 12 minutos y anotando 10 puntos, dejando una buena imagen en su debut.

Roberto Íñiguez celebra con los aficionados la victoria lograda ante el Gernika en Fontajau / FEB

En conjunto, un equipo que, pese al desgaste acumulado en estos meses, ha sabido gestionar un partido muy serio para regalar a los presentes en Fontajau una victoria que se ha redondeado con el triple final de Carolina Guerrero desde larga distancia para superar los 100 puntos.