Awa Fam y Kayla Alexander lideran el triunfo ante el Estudiantes en Paterna

Mejores sensaciones imposible antes de la Supercopa LF Endesa. Las bajas de Raquel Carrera, Leo Fiebich y Cristina Ouviña no impidieron que el Valencia Basket cerrara la pretemporada con una nueva contundente victoria ante el Movistar Estudiantes, en un partido en el que debutó la belga Hind Ben Abdelkader y en el que Awa Fam y Kayla Alexander mostraron una superioridad clara bajo el aro.

Elena Buenavida y Kayla Alexander, que salieron de inicio junto a Leti Romero, Tanaya Atkinson y María Araújo, llevaron el peso anotador en los primeros minutos, con cinco y seis puntos respectivamente para un primer parcial de 11-8. La medallista olímpica de 3x3, Juana Camilión, sumaba también sus primeros puntos antes de que empezaran los cambios.

Antes del ecuador del primer cuarto, Burgos daba entrada a Queralt y a Awa Fam y, con ellas en pista, las locales lograban un parcial de 10-0 con cuatro puntos de cada una y otra canasta de Lekovic (21-13). Las taronja abrían una pequeña brecha que lograron mantener hasta el final del primer período, con la debutante Ben Abdelkader cerrando el cuarto y poniendo el 28-19 en el marcador.

La primera canasta se resistía en la vuelta a la pista y llegó casi a los tres minutos con un triple de Buenavida antes de que Leti Romero estrenara también su casillero y obligara a Antonio Pernas a parar el partido, ante la falta de claridad en las suyas para superar la defensa taronja.

Nada cambió sin embargo en la vuelta a la pista y Ben Abdelkader y Lekovic, tras un gran robo de Iagupova, aumentaron aún la diferencia hasta el 38-21.

Las visitantes encontraban en Samson su única vía de respiro, con dos triples de la francesa, pero las taronja seguían castigando el aro del Estudiantes con el poderío en la pintura de Awa Fam y Kayla Alexander, que llevaron al Valencia BC a un 45-32 al descanso con 8 y 11 puntos respectivamente además de sumar 12 rebotes entre ambas.

Segunda parte

De nuevo Awa, Buenavida y Leti Romero hurgaban más en la herida rival con un parcial de 6-0 en la reanudación que llevaba a Pernas a pedir un nuevo tiempo muerto poco después del primer minuto del tercer cuarto, con 51-32 en el marcador.

La alemana Frieda Bühner, con dos canastas consecutivas, daba algo de oxígeno a las suyas, pero dos triples de Elena Rodríguez y Ben Abdelkader echaban un nuevo jarro de agua fría sobre las esperanzas de remontada del Estudiantes. La belga de nuevo, Lekovic y Awa, sin fallo desde el tiro libre, ponían el +20 a falta de los últimos 10 minutos (65-45).

En pie con Queralt

La afición taronja disfrutaba en la grada de un partido ya sentenciado y Queralt la puso en pie con un triple inverosímil al límite de la posesión para poner el 68-47. El partido se paraba unos minutos por un problema técnico en la mesa y tras la reanudación, la capitana anotaba una vez con una de sus habituales entradas.

Pese a no peligrar la victoria, Rubén Burgos paró el partido antes del ecuador del último cuarto tras dos acciones consecutivas de la nigeariana Nneka Ezeibo bajo el aro. Y la reacción no se hizo esperar con la respuesta de una Alexander que sumaba otros cuatro puntos en la pintura.

Paula Saravia, la única sin minutos hasta entonces, se ejercitaba en uno de los fondos antes de saltar a la pista mientras el partido moría con un triple de Alexandra Stanacev y otro de la belga Hind Ben Abdelkader, acertada en el tiro exterior en su estreno de taronja.

El 77-59 final refleja la clara superioridad de un Valencia Basket que acaba la pretemporada invicto y que llega a la Supercopa LF Endesa como clara candidata a revalidar el título.

Vía: Superdeporte