WNBA
Awa Fam ya habla como jugadora de Seattle Storm: "Es un sueño hecho realidad”
La jugadora española afrontará su primera temporada en la WNBA tras ser drafteada en el pick 3 por la franquicia de Washington
Después de cerrar su etapa con Valencia Basket, Awa Fam ya habla como jugadora de Seattle Storm. La interior española fue presentada por el equipo de Seattle y lo hizo con un discurso sencillo, ambicioso y muy conectado con su nuevo vestuario. “Estar aquí, en la WNBA, es un sueño hecho realidad”, aseguró la jugadora, que también dejó claro que llega con ganas de empezar cuanto antes. “Estoy muy emocionada, con muchas ganas de empezar y de ganar partidos”.
Fam aterriza en la liga tras una temporada exigente, pero no quiso poner el foco en el desgaste. “No me siento cansada. Estoy más ilusionada”, explicó. A sus 19 años, la española insistió en que se encuentra preparada para asumir el reto de competir en Estados Unidos después de haber pasado por Valencia Basket y por la selección. “Esto es lo que amo. Amo el baloncesto, amo seguir mejorando, entrenar y aprender más sobre esta liga”.
Su llegada refuerza, además, el excelente momento del baloncesto español. Awa Fam, Iyana Martín y Marta Suárez fueron elegidas entre las 16 primeras posiciones del Draft de la WNBA 2026, un dato que confirma el peso creciente de la formación española y la capacidad de sus jugadoras para dar el salto al máximo nivel. Fam, número 3 del Draft, se convirtió en la española mejor posicionada de la historia en una elección de la WNBA.
En Seattle compartirá vestuario con nombres como Dominique Malonga y Ezi Magbegor, un contexto que también le ilusiona. “Creo que podemos aportar nuestra energía en la pista”, afirmó. Su carta de presentación pasa por la competitividad, la lectura del juego y una idea que repitió durante su presentación. “Siempre pienso en el equipo, no solo en mí”.
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