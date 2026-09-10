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Baloncesto
Australia - España, hoy en directo: partido de cuartos del Mundial, en vivo
Sigue en directo el partido de semifinales del Mundial de baloncesto femenino entre España y Australia
Personal de Iyana. Segunda falta de las españolas.
¡Uyy! Se le quedó un poco corta de fuerza la bandeja que buscaba Iyana. De cualquier manera, no está fina Australia en la salida y España consigue robar. Lleva ya varios minutos el combinado oceánico sin anotar.
Australia 6-10 España
¡Sigue Iyana con su festival! Otro triple de la española.
¡Fácil la canasta para Awa Fam! Otra de las jugadoras de la selección que se está reivindicando en este campeonato.
Anotó Carrera y roba Cazorla para volver a lanzar el ataque. Llega la primera falta del partido, en ataque para España.
Australia 6-3 España
¡Uyyyy! qué lástima. Se le va fuera a Maite y en la contra vuelve a sumar de tres Reid.
¡COntesta España con otro triple! Sigue de dulce Iyana que empieza su festival anotador.
¡Arranca el partido! El primer balón es para Australia que arranca con un triplazo de Reid.
Australia, por su parte, sale a pista con: Wilson. Talbot, Reid, Aokuso y Fowler.
¡Ya tenemos el quinteto inicial elegido por Miguel Méndez para este encuentro!
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