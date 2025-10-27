Austin Reaves se viste de Doncic en los Lakers: exhibición de 51 puntos

Austin Reaves selló 51 puntos este domingo e hizo de Luka Doncic, ausente por un esguince en un dedo, en la victoria de Los Ángeles Lakers, en una jornada de la NBA en la que los Cleveland Cavaliers se sobrepusieron a 40 puntos de Giannis Antetokounmpo, Jaime Jáquez se llevó un derbi latino ante Karl Anthony Towns y el español Hugo González fue titular en Boston Celtics.

Los Lakers ganaron por 127-120 a los Sacramento Kings sin poder contar con Doncic, baja al menos por una semana, ni con LeBron James, quien convive con un problema de ciática. El esloveno había comenzado el año con 43 y 49 puntos en sus dos primeros partidos, frente a los Golden State Warriors y los Minnesota Timberwolves.

Sin él, Austin Reaves vivió la mejor noche anotadora de su carrera, con 51 puntos (12 de 22 en tiros de campo, 6 triples y 21 de 22 desde la línea de libres), 10 rebotes y 9 asistencias. Sus compañeros corrieron a abrazarle entre risas nada más acabar el encuentro de Sacramento.

Los vecinos angelinos de los Lakers, los Clippers, doblegaron 114-107 a los Portland Trail Blazers del entrenador brasileño Tiago Splitter, quien reemplazó a Chauncey Billups tras un escándalo de póquer y mafia desmantelado por el FBI.

Kawhi Leonard dirigió la victoria con un doble doble de 30 puntos y 10 rebotes, mientras que James Harden aportó 20 puntos y 13 asistencias.

A 3.700 kilómetros de distancia, en Detroit, el novato español Hugo González se convirtió en el segundo jugador más joven en salir de titular en los Boston Celtics.

El número 28 del último draft, que había disputado su primer partido en la NBA el pasado viernes, no brilló. No anotó puntos y terminó con 1 rebote, 2 robos y 1 tapón en 18 minutos en pista y los Celtics perdieron su tercer partido de tres en esta temporada (119-113).

En Cleveland, los Cavaliers ganaron por 118-113 a los Bucks pese al doble doble de 40 puntos y 14 rebotes de Giannis Antetokounmpo, quien también repartió 9 asistencias.

La franquicia de Kenny Atkinson, técnico con ciudadanía española, pudo contar con 24 puntos de Donovan Mitchell y 24 de Evan Mobley.

Jáquez gana el duelo latino a Towns

Jaime Jáquez aportó 17 puntos (8 de 12 en tiros), 5 rebotes y 5 asistencias en la victoria de los Heat contra los Knicks (115-107) y se llevó el duelo latino contra el dominicano Karl Anthony Towns, quien firmó un doble doble de 15 puntos y 18 rebotes.

Los Knicks sufrieron su primera derrota del curso tras arrancar con victorias frente a los Cavaliers y los Celtics. No les bastaron los 37 puntos de Jalen Brunson ni los 20 de Mikal Bridges.

El máximo anotador de los Heat fue Norman Powell, con 29 puntos, y el equipo de Miami dio continuidad al notable 146-114 logrado el viernes pasado en el campo de los Memphis Grizzlies.

Homenaje a Popovich, festival de Wemby

Los Spurs siguen contando sus partidos por victorias. Pese a llegar a desperdiciar 26 puntos de ventaja en el tercer período, se impusieron a los Brooklyn Nets con otro recital de Wembanyama.

El francés, protagonista respectivamente con 40 y 29 puntos en las 2 primeras victorias, selló un doble doble de 31 puntos y 14 rebotes ante los Nets, a los que añadió 4 asistencias, 3 robos y 6 tapones.

En los prolegómenos del primer partido del año como locales, los Spurs colgaron al lado de las camisetas retiradas de leyendas como Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginóbili un estandarte con el apodo de Popovich, 'Pop' y el número 1.390, como las victorias conseguidas por el histórico 'coach' en San Antonio.

Edwards se lesiona

Entre los demás resultados de la jornada, los Charlotte Hornets destrozaron a los Washington Wizards a domicilio con 88 puntos en la segunda mitad para triunfar por 139-113.

LaMelo Ball llevó de la mano a los Hornets con un magnífico triple doble de 38 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias frente a unos Wizards que dos días antes habían ganado en el campo de los Dallas Mavericks.

Los Minnesota Timberwolves se impusieron por 114-110 a los Indiana Pacers, pero perdieron por lesión a Anthony Edwards tras tan solo tres minutos en pista. Edwards llevaba cinco puntos cuando se retiró y no regresaría por un problema en el tendón de la corva.

Sin él, los Wolves se encomendaron al poderío del pívot francés Rudy Gobert, quien logró un doble doble de 14 puntos y 19 rebotes.

Por su parte, los Dallas Mavericks evitaron su tercer peor arranque desde 2017 y, tras perder sus dos primeros encuentros, estrenaron su casillero de victorias con un 139-129 ante Toronto Raptors. Cooper Flagg, el número uno en el último draft, metió 22 puntos, con 8 de 14 en tiros.