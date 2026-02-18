Audie Norris denuncia un atraco en la estación de Sants en Barcelona: "Si hubieran tenido un cuchillo, habría acabado muy mal la historia"

Audie Norris, embajador del Barça de basket, sufrió un intento de atraco en la estación de Sants durante la noche de este martes. Así lo comunicó a través de sus redes sociales, dando detalles sobre el incidente e incluso adjuntando una fotografía donde puede observarse una chaqueta manchada por un 'spray' que los asaltantes utilizaron para llevar a cabo el robo.

"Anoche, en estación Sants en Barcelona, fui al parking a recoger el coche y 2 hombres intentaron atracarme. Primero me echaron spray en la chaqueta por detrás otro vino con excusa de limpiarme. En realidad, querían robarme, logré escapar, entrar al coche y cerrarlo y me fui", inició el estadounidense mediante su cuenta de 'X'.

"No había policía ni seguridad, eran las 23 h de la noche. Si hubieran tenido un cuchillo hubiera acabado muy mal esta historia. ¿Dónde está la seguridad en Barcelona? Ni siquiera un hombre grande y fuerte como yo puede andar tranquilo por la calle", finiquitó Norris, dejando constancia del intento de atraco con la fotografía de la chaqueta. Un 'susto' que pudo acabar "muy mal".

Norris ha vivido durante varios años en la ciudad de Barcelona, tanto como jugador como embajador. Este último cargo lo obtuvo en el año 2021 y desde entonces se ha instalado en la Ciudad Condal, donde sufrió el intento de atraco esta pasada noche. "Para lo que el club me necesite, yo estoy aquí. Son cosas que normalmente he hecho siempre", dijo cuando fue presentado hará ya casi cinco años.

El estadounidense defendió la camiseta del FC Barcelona durante seis temporadas, desde la campaña 1987-88 a la 1992-93. Durante este tiempo consiguió ganar tres títulos de Liga ACB, dos de Copa del Rey, uno de Lliga Catalana y otro de la extinta Copa Príncipe de Asturias.

Un usuario de 'X' respondió a los tuits de Audie Norris con otra denuncia sobre la situación. "Hay que acabar con está gentuza. Aquí en Hospitalet, roban a gente mayor y a veces incluso los agreden. No es tolerable. Me alegro que estés bien Audie", escribió.