Ataman se harta de Juancho Hernangómez: "Jugamos sin ala-pívots, no anotan ni un punto"

Panathinaikos cayó en un partido que tenía el mismo valor que cualquier otro de Euroliga, pero no a nivel emocional. Los de Ataman se veían las caras con Olympiacos, el eterno rival, y sucumbieron en casa tras un pésimo primer cuarto. Los locales fueron a remolque durante todo el partido y acusaron la falta de acierto de sus ala-pívots, que no anotaron ninguna canasta.

Ergin Ataman, con cara de pocos amigos, atendió rápidamente a los medios de comunicación y se quedó a gusto. "Antes que nada, felicitaciones a Vezenkov, porque quería demostrar que es un gran ala-pívot. No teníamos a nadie en esa posición. Nuestros ala-pívots no anotaron ni un solo punto. Sasha asumió la responsabilidad y anotó 24 puntos", soltó sin tapujos.

Ataman, entrenador de Panathinaikos / EUROLEAGUE

El entrenador de Panathinaikos puso nombre y apellidos a los jugadores que hicieron un mal partido. "Entre dos, Hernangómez y Mitoglou, cero puntos, como en todos los derbis hasta ahora", comentó. De paso, lanzó un piropo a Vezenkov, el ala-pívot rival, en forma de dardo hacia los jugadores que ocupan esa posición en su plantilla. Sascha fue el segundo máximo anotador del partido.

"Felicidades también a los árbitros, que quieren demostrar que son los mejores cada vez que vienen. Con este arbitraje esta noche, podrían tener un puesto en la final. Hoy los tiros libres fueron 18-28. Sé que la Euroliga me castigará por lo que digo, pero los felicito de nuevo. No influyeron en nada. Intentamos luchar, pero si fallas tantos tiros y dependes solo de un jugador, Kendrick Nunn, no puedes ganarle al Olympiacos", finalizó.

Juancho Hernangómez, en el partido contra el Barça / PETE ANDREOU

Estas declaraciones no son del todo ciertas, ya que en el anterior derbi entre Olympiacos y Panathinaikos, Juancho Hernangómez hizo un auténtico partidazo, anotando 13 puntos y capturando nueve rebotes. Rozando el doble-doble. Por el otro lado, las estadísticas de Mitoglu tampoco fueron malas: 10 puntos y cinco rebotes. Fue cosa de un partido, no de "todos los derbis hasta ahora".

Con la derrota ante Olympiacos, los de Ataman rompen una buena racha de victorias que había empezado a principios de diciembre. Actualmente, los verdes se sitúan en la quinta posición de la clasificación de la Euroliga, justo por delante del Barça, aunque con el mismo balance que los de Xavi Pascual: 12 victorias y siete derrotas. El buen ambiente en el vestuario será fundamental para volver a la buena dinámica.