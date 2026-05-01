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Ataman asegura que la Policía quiere detener al presidente del Panathinaikos

"Hay delante de nuestro vestuario 10 policías que quieren arrestar a alguien del 'staff' y que quieren detener a nuestro presidente. Es la primera vez que me pasa en mi carrera y llevo treinta años", apuntó

Ergin Ataman, entrenador del Panathinaikos

Ergin Ataman, entrenador del Panathinaikos / Agencias

EFE

El entrenador del Panathinaikos, Ergin Ataman, aseguró que la Policía quiere detener al presidente del Panathinaikos y a un miembro de su cuerpo técnico en una comparecencia tras su ajustado triunfo por 105-107 en la pista del Valencia Basket, en la que no admitió preguntas.

"Hay delante de nuestro vestuario 10 policías que quieren arrestar a alguien del 'staff' y que quieren detener a nuestro presidente. Es la primera vez que me pasa en mi carrera y llevo treinta años".

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"Hemos ganado con una canasta sobre la bocina, todo el mundo está contento y el Valencia ha puesto a la Policía delante para que no puedan entrar a celebrar y ahora quieren detenerlos. Nos vemos en Atenas", concluyó.

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