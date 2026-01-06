En Directo
Baloncesto
Asvel - Real Madrid, en directo: sigue el partido de la Euroliga, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la 20ª jornada entre Asvel y Real Madrid
Pablo Rivera
Asvel y Real Madrid se enfrentan en el LDLC Arena en la 20ª jornada de la Euroliga.
Gran pérdida para el ASVEL
Pese a que el ASVEL es bueno en su casa, los números no engañan: son uno de los actuales colistas de la competición. No será nada fácil para los franceses imponerse hoy al conjunto blanco, y menos después de perder ayer mismo a su estrella: la leyenda viva del club, Nando De Colo, anunció su fichaje y se marcha al actual campeón europeo, el Fenerbahce de Estambul.
Dura semana para el Madrid
La derrota ante el Barça puso fin a una racha de 37 encuentros seguidos ganado como local en liga. y ahora los blancos se enfrentan a una dura semana con tres encuentros fuera de Madrid. Por ello, Sergio Scariolo podría hacer rotaciones.
Actualmente, el Real Madrid ocupa la décima posición en la clasificación de la Euroliga, con un balance de 11 victorias y 8 derrotas.
El Real Madrid debe reaccionar
El conjunto merengue llega a Francia tocado tras perder El Clásico en casa hace apenas dos días (100-105), y con unas últimas actuaciones en Europa que ponen muy en entredicho su nivel defensivo. Esta tarde, en apenas veinte minutos, tiene la oportunidad de cambiar la dinámica ante uno de los equipos más flojos de la competición. Una ocasión perfecta para consolidarse en el TOP 10 de la Euroliga.
¡Buenas tardes a todos!
Empezamos la retransmisión del partido correspondiente a la jornada 20 de la Euroliga 2025-26, en el que se enfrentarán el ASVEL Villeurbanne y el Real Madrid. Duelo que arrancará a las 20 horas en el LDLC Arena.
El Real Madrid se enfrenta a un equipo que posee un balance de 6 victorias y 13 derrotas en Euroliga, aunque en casa se está mostrando muy fuerte. De hecho, ha ganado cinco de los seis últimos partidos que ha disputado en su feudo.
