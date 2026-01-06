Asvel - Real Madrid, en directo: sigue el partido de la Euroliga, en vivo hoy

Dura semana para el Madrid

La derrota ante el Barça puso fin a una racha de 37 encuentros seguidos ganado como local en liga. y ahora los blancos se enfrentan a una dura semana con tres encuentros fuera de Madrid. Por ello, Sergio Scariolo podría hacer rotaciones.

Actualmente, el Real Madrid ocupa la décima posición en la clasificación de la Euroliga, con un balance de 11 victorias y 8 derrotas.