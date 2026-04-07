El asturiano Arturo Álvarez conquista la liga de Túnez con el US Monastir

El entrenador asturiano Arturo Álvarez ha llevado al US Monastir al título de la liga de Túnez tras una brillante fase final del campeonato. El técnico español tomó las riendas del equipo cuando el conjunto tunecino ocupaba la tercera posición en la liga regular y consiguió conducirlo hasta el campeonato con una actuación dominante en los playoffs.

En las semifinales, el US Monastir superó al ESS por 3-1 en la serie. Ya en la final, el equipo dirigido por Álvarez se enfrentó al JSK, considerado el conjunto más en forma del campeonato, y logró una contundente victoria por 3-0. Este resultado supone además la victoria más amplia registrada en la historia de las finales del play-off de la liga tunecina.

El éxito en Túnez supone un nuevo hito en la trayectoria internacional del técnico asturiano. La temporada pasada ya había firmado una destacada actuación en Valcea (Rumanía), donde alcanzó las semifinales del torneo y conquistó la medalla de bronce.

Además, al frente del Valcea logró la primera victoria de la historia del club en competición europea en la FIBA Europe Cup.

Álvarez cuenta además con experiencia en la élite europea, habiendo formado parte del cuerpo técnico del prestigioso entrenador serbio Dusko Ivanovic como asistente en el Estrella Roja de Belgrado en la EuroLeague.

A lo largo de su carrera también ha trabajado como entrenador ayudante junto a reconocidos técnicos del baloncesto español como Pablo Laso y el cordobés Trifon Poch en la Liga ACB.

En España ha dirigido a clubes como Araberri, CB Prat, Palencia, Melilla y Cáceres, consolidando una trayectoria sólida tanto en el baloncesto nacional como internacional. Además, en su trayectoria internacional ha dirigido en la máxima división brasileña al histórico Palmeiras y en Portugal al archiconocido Benfica.

El título conseguido con el US Monastir confirma la proyección internacional del entrenador asturiano y su capacidad para liderar equipos en contextos competitivos de alto nivel.