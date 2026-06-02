El ASISA Joventut viaja a Vitoria con la máxima ambición

El ASISA Joventut está preparado para el tramo final de la Liga Endesa. En una eliminatoria al mejor de tres partidos, los verdinegros se enfrentan al Kosner Baskonia con el factor cancha en contra. La Penya abre la serie este miércoles en Vitoria (21h), y el segundo duelo será en el Olímpic el viernes a la misma hora.

El Joventut se enfrenta a un equipo, el Baskonia, que ha hecho una fase regular brillante en casa (15-2). Dani Miret analiza la eliminatoria antes de viajar a Vitoria: "Ellos en casa son uno de los mejores equipos. Como locales han ganado 15 partidos y sólo han perdido dos en la Liga ACB, que es un dato muy impactante", decía el técnico.

"Nosotros vamos allí con todo el respeto y sabiendo que tenemos que hacer un partido muy bueno en todos los factores, que son su nivel físico, su talento individual, el rebote y controlar las pérdidas. Debemos sacar excelentes en todas estas asignaturas. Tenemos que proteger su capacidad de atacar la pintura, y jugar a nuestro ritmo, que es donde brillamos y más opciones tenemos de ganar".

Consistentes y sólidos

Para el entrenador de la Penya, las claves pasan por ser consistentes y estar sólidos en el partido: "No ganaremos porque ese día anotemos 15 o 20 triples como hacen algunos equipos en días puntuales, porque esto no ha sido nuestra manera de ganar durante el año y no lo será ahora que las pulsaciones suben y que todo el mundo sube el nivel", explicaba Miret a los medios del club.

Dani Miret confía en que su equipo haga un partido serio en Vitoria / JOV

"Pienso que en un partido de play-off, si pierdes otra vez 20 balones, no tienes opciones de ganar. Creo que el partido de aquí fue todo al revés, por el contrario, nosotros fuimos capaces de ser agresivos, de recuperar balones, de hacerles daño en los primeros segundos, intentar reducir esa confianza con la que ellos corren, con la que ellos juegan los primeros segundos, con los que ellos defienden y te llevan a perder balones”.

Miret se ha mostrado ambicioso en la previa y ve al equipo con muchas opciones: "Creo que llegar contra un Baskonia, competir, hacerlo bien y llegar a unas semifinales sería poner una nota muy alta a lo que es la Liga ACB para nosotros. Pienso que el equipo llega bien a los play-offs. Mantenemos la ilusión que hemos tenido por la razón de que hemos tenido desde el principio. para ganar un partido en campo del Baskonia debes pasar por estos momentos de máxima igualdad, y ahí es donde creo que el equipo tiene ganas de tener otra oportunidad, y donde lo haremos mejor para acabar sacando esta eliminatoria”, dijo.

El conjunto verdinegro se presenta a los play-offs con la única ausencia pero importante, de Ante Tomic, aunque el resto de jugadores tratarán de dar un paso al frente para presentar batalla ante el conjunto de Paolo Galbiati, que tratará de sacar partido de la ventaja de pista