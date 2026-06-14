Asisa Joventut - Valencia Basket, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo

El Palau Olímpic de Badalona, preparado

Los aficionados del Asisa Badalona lo dan todo en el Olímpic, donde se sienten seguros tras acumular un notable balance de 15-3 como local, lo que supone también que su público lleve más de dos meses sin ver a su equipo perder en casa.

Enfrente, por eso, estará el Valencia Basket, que ha ganado sus cuatro partidos de playoff y los últimos ocho de la liga regular... no lo pondrán fácil los 'taronjas'.