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Asisa Joventut - Valencia Basket, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo
Asisa Joventut y Valencia Basket se enfrentan en el Olímpic en el tercer partido de semifinales de Liga Endesa
Pablo Rivera
Asisa Joventut y Valencia Basket se enfrentan en el Olímpic en el tercer partido de semifinales de Liga Endesa.
¡Arranca el partido!
El Asisa Joventut salta a pista con Ruzic, Parker, Kraag, Hunt y Ricky Rubio. Por su parte, el Valencia Basket sale con Sergio de Larrea, Jean Montero, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Neal Sako.
El Palau Olímpic de Badalona, preparado
Los aficionados del Asisa Badalona lo dan todo en el Olímpic, donde se sienten seguros tras acumular un notable balance de 15-3 como local, lo que supone también que su público lleve más de dos meses sin ver a su equipo perder en casa.
Enfrente, por eso, estará el Valencia Basket, que ha ganado sus cuatro partidos de playoff y los últimos ocho de la liga regular... no lo pondrán fácil los 'taronjas'.
Todo o nada para el Asisa Joventut
Con el factor campo a su favor, el Asisa Joventut espera romper la dinámica e imponerse en este tercer partido, el primero que se disputa en el Olímpic de Badalona. Una victoria obligada, ya que sumar una nueva derrota dará el pase al Valencia Basket... ¡todo o nada para los verdinegros!
La ventaja del Valencia Basket
Los de Pedro Martínez se impusieron en el primer partido tras un choque espectacular que terminó 118-117 para el Valencia Basket tras una prórroga de infarto.
En el segundo, el conjunto 'taronja' se mostró claramente superior al Joventut de Badalona, ganando con un resultado 90-76 en el Roig Arena. Dos victorias en los dos primeros encuentros, ambos disputados en Valencia. Pero ahora, llega el primer duelo en Badalona...
¡Arrancamos el directo!
¡Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al directo del tercer partido de semifinales del playoff de la Liga Endesa de la eliminatoria entre el Asisa Joventut y el Valencia Basket! Un encuentro que puede suponer la clasificación por la vía rápida de un Valencia Basket que ya suma dos victorias tras los dos primeros encuentros disputados en el Roig Arena.
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