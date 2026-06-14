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Asisa Joventut - Valencia Basket, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo

Asisa Joventut y Valencia Basket se enfrentan en el Olímpic en el tercer partido de semifinales de Liga Endesa

Asisa Joventut y Valencia Basket se enfrentan en las semifinales de la Liga Endesa

Asisa Joventut y Valencia Basket se enfrentan en las semifinales de la Liga Endesa / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

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Pablo Rivera

Asisa Joventut y Valencia Basket se enfrentan en el Olímpic en el tercer partido de semifinales de Liga Endesa.

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