El Asisa Joventut sigue gustándose antes de afrontar el Play-off de la Liga Endesa

El Asisa Joventut sumó su cuarta victoria seguida en la Liga Endesa tras derrotar por 86-79 al San Pablo Burgos en un duelo sin nada en juego, con los catalanes ya en ‘play-off’ y los castellanos salvados matemáticamente. Un parcial de 16-11 en los últimos cinco minutos de partido, justo cuando los burgaleses lograron ponerse a tan sólo dos puntos de desventaja, fue clave para que la Penya se llevara la victoria número 21 de la temporada en liga.

Asisa Joventut - San Pablo Burgos (baloncesto, Liga Endesa), 24/05/2026 LIGA ENDESA JOV 86 79 BUR Alineaciones ASISA JOVENTUT, 86 (26+19+21+20): Hakanson (11), Hunt (13), Kraag (7), Parker (5), Birgander (9) -cinco inicial-; Drell (5), Rubio (10), Vives (6), Ruzic (8), Morin (7) y Hanga (5). SAN PABLO BURGOS, 79 (23+18+14+24): Neto (19), Samuels (7), Corbalán (4), Rubio (6), Happ (2) -cinco inicial-; Nzosa (-), Shackelford (7), Gudmundsson (3), Almazán (-), Díez (8), Heidegger (17) y Fischer (6).

El Asisa Joventut comenzó un poco más acertado en ataque de la mano de un Michael Ruzic que mantuvo las buenas sensaciones de este tramo final de temporada (10-7, min. 5). Con el paso de los minutos, los badaloneses intentaron escaparse en el marcador, pero unos buenos minutos de Gonzalo Corbalán hizo que los visitantes no se fueran del encuentro (19-17, min. 8).

Desde entonces, la igualdad reinó en el Olímpic de Badalona y una canasta en la jugada final del primer periodo de Yannick Kraag dejó el luminoso en 26-23 favorable para los catalanes. En el segundo cuarto, tal y como empezó el primero, los verdinegros estuvieron con mejor porcentaje tanto en el tiro de dos como en el triple, y Ludde Hakanson desde la larga distancia puso a los suyos con seis puntos de ventaja (33-27, min. 14).

El Recoletas Salud Burgos, lejos de verse intimidado, vio como irrumpió en pista su gran estrella, el base brasileño Raul Neto, que con un buen 2+1 volvió a acercar a los suyos pese al gran acierto en el tiro de los locales (38-34, min. 17). En el tramo final de primera mitad hubo intercambio de errores en ambos lados de la pista, pero un parcial de 4-0 comandado por Ricky Rubio puso el 45-41 a favor de los catalanes en el tiempo de descanso.

En la reanudación, el Asisa Joventut mostró su mejor cara gracias al acierto de Cameron Hunt, que con dos triples seguidos disparó a los suyos hasta los diez puntos de ventaja para provocar el tiempo muerto de Porfi Fisac (51-41, min. 22).

Un parón que no hizo efecto en los burgaleses, ya que la Penya mantuvo la buena dinámica e incluso aumentó la renta gracias a unos buenos minutos de Guillem Vives, que el público acabó reclamando su renovación en cada jugada positiva que culminó (62-50, min. 28). Sin embargo, cuando parecía que los de Dani Miret podían romper el choque, en los castellanos apareció la figura de Luke Fischer para dejar a los suyos con un 66-55 al final del tercer cuarto.

En los últimos diez minutos de partido, el propio Fischer fue el gran protagonista, ya que una acción suya tras rebote ofensivo dejó la desventaja visitante en tan sólo seis puntos (68-62, min. 33). Una desventaja que fue a menos en los minutos posteriores gracias a un triple de Juan Rubio, que hizo encender todas las alarmas de alerta en la afición verdinegra (70-68, min. 35).

Y cuando mejor jugaba el Recoletas Salud Burgos, el Asisa Joventut puso la sexta marcha con un gran Adam Hanga tanto en defensa como en ataque y finalmente los badaloneses lograron el triunfo por 86-79, el cuarto consecutivo en Liga Endesa.