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BALONCESTO

El ASISA Joventut se refuerza con el jugador del Madrid, Eli John Ndiaye

El pívot senegalés llega a la Penya cedido por el conjunto blanco hasta final de temporada

Ndiaye regresa a la Liga Endesa de la mano del Joventut después de haber firmado de nuevo por el Madrid

Ndiaye regresa a la Liga Endesa de la mano del Joventut después de haber firmado de nuevo por el Madrid / JOV

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

El ASISA Joventut y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para la cesión de Eli John Ndiaye, que se convertirá en nuevo jugador verdinegro hasta final de temporada. Ndiaye llega a Badalona con el objetivo de reforzar el juego interior de la Penya y aportar energía, intensidad y versatilidad al conjunto dirigido por Dani Miret.

Eli John Ndiaye (Guediawaye, Senegal, 26/06/2004) es un ala-pívot de 2'04m de altura que destaca por su capacidad atlética, la movilidad y su potencial en los dos lados de la pista. El nuevo jugador verdinegro aportará físico e intensidad al juego interior.

Su capacidad para correr la pista, defender distintos tipos de jugadores y luchar por el rebote le convierten en un perfil especialmente valioso para la Penya. En ataque, su movilidad y agilidad permite que corra muy bien la pista, además de poder jugar cerca de la canasta y con capacidad para anotar de tres puntos.

Ndiaye regresa de Estados Unidos para unirse al proyecto verdinegro cedido por el Madrid

Ndiaye regresa de Estados Unidos para unirse al proyecto verdinegro cedido por el Madrid / NBA

Regreso de la G-League

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, desde muy joven destacó como uno de los jugadores con mayor proyección de su generación, completando su crecimiento en las categorías inferiores del conjunto blanco.

Allí fue campeón de Europa Júnior y MVP de la competición. Con el primer equipo del Real Madrid, ganó una Euroliga, tres Ligas ACB, una Copa del Rey y tres Supercopas. Desde Madrid dio el salto a los Estados Unidos, donde el curso pasado jugó con los College Park Skyhawks, equipo afiliado de los Atlanta Hawks en la G-League, donde anotó 8'1 puntos y cogió 6'9 rebotes por partido.

Noticias relacionadas y más

Este verano, Ndiaye ha vuelto a firmar con el Real Madrid, y esta temporada 2026-27 la jugará cedido en el ASISA Joventut, donde llega con un bagaje importante y con ganas de seguir creciendo en la élite de la ACB.

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