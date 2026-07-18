Baloncesto
El Asisa Joventut refuerza su juego interior con Kwan Cheatham
El ala-pívot estadounidense firma por una temporada con el conjunto verdinegro
El ASISA Joventut y Kwan Cheatham han llegado a un acuerdo para que el ala-pívot estadounidense con pasaporte italiano defienda la camiseta verdinegra hasta el 30 de junio del 2027.
Cheatham (Vallejo, California, EE.UU., 21/08/1995) es un ala-pívot de 2’06 metros de altura y 30 años que destaca por su facilidad para anotar desde el triple, además de ser un jugador polivalente con buen físico y capaz de generar ventajas tanto cerca de canasta como lejos del aro.
El nuevo jugador verdinegro aportará al conjunto de Dani Miret energía, rebote, movilidad y una gran amenaza en el tiro exterior.
Formado en la Universidad de Akron, el nuevo jugador de la Penya inició su trayectoria profesional en Europa, compitiendo en Israel, Francia e Italia antes de llegar al baloncesto español, donde se consolidó como uno de los interiores más completos de la competición.
Chetham llega a Badalona después de dos temporadas en el Reggio Emilia de la Serie A italiana, donde tiene unos números de 11'2 puntos, 3'7 rebotes y un 36'4% en triples.
El estadounidense tiene experiencia en la Liga Endesa después de haber defendido las camisetas del Baloncesto Fuenlabrada y del Coviran Granada, acumulando tres temporadas y 84 partidos oficiales.
A lo largo de estos tres cursos, Cheatham presenta un gran 38,8% en triples con un gran volumen de tiro: 2,2 triples de media por partido. En su última temporada en la ACB, Cheatham acreditó 13 puntos, 5'1 rebotes y un notable 37% de acierto desde la línea de tres puntos, cifras que evidencian su capacidad para abrir el campo y castigar a las defensas rivales desde el perímetro.
Jugador intenso a ambos lados de la pista, con capacidad para correr el contragolpe, cambiar en defensa y aportar solidez al rebote, Cheatham encaja plenamente con la identidad competitiva y el modelo de juego del ASISA Joventut.
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