El ASISA Joventut se juega la vida en el Olímpic ante el AEK

El ASISA Joventut afronta un partido crucial este martes en el Olímpic de Badalona ante el AEK de Atenas (19.30h.) con la necesidad de lograr el triunfo para poder alargar la serie de cuartos a un tercer encuentro que volvería a Grecia para el desempate de la serie, el próximo miércoles, 15 de abril.

Los verdinegros cayeron en el último suspiro en la pista del AEK de Atenas en un encuentro que se les escapó de las manos en el último cuarto, a pesar de contar con dos bajas de mucho peso como los interiores Birgander y Tomic, que tampoco estarán este martes ante su afición.

La gran duda ahora mismo es Cameron Hunt, que no disputó el encuentro ante el UCAM Murcia, que pasó por encima de la Penya, que echó mucho en falta a esos tres jugadores tan importantes en los esquemas verdinegros.

Sin dos veteranos importantes, los jóvenes como Ruzic deberán dar un paso al frente en el Olímpic / FIBA

Sin margen al error

Con el 0-1 en la serie, los de Dani Miret no tienen margen al error y esperan que con el apoyo de la afición-con el apoyo explícito en las redes del alcalde, Xavier García Albiol-, deben llevarse el triunfo para seguir aspirando a estar en la Final Four, que se celebrará precisamente en el Olímpic de Badalona.

“Nadie se exige tanto como nosotros mismos”, decía en la previa Adam Hanga. “Nos hemos puesto unos objetivos que queremos conseguir y no es ningún secreto que el nuestro es alcanzar la Final Four”, comentó el alero húngaro.

“En Grecia jugamos un partido muy completo, pero no pudimos ganar. Ahora tenemos una final, porque nos jugamos la vida. Ellos son un buen equipo, pero ya hemos demostrado que podemos imponernos a cualquier equipo. Ahora, esperamos que venga mucha gente y juntos podemos conseguir el objetivo, que es llegar a la Final Four”.

Miret confía en los suyos y la afición

El técnico del ASISA Joventut, Dani Miret, cree que el equipo “ha de marcar desde el inicio nuestra motivación. La posibilidad de jugar la Final Four en casa pasa por ganar este martes, y tenemos la suficiente experiencia para ser capaces de no rendirnos y hacer el partido largo”, dijo en declaraciones al club.

Dani Miret está convencido de la fuerza del equipo en casa, y con el apoyo de la afición, para igualar la serie ante el AEK / FIBA

“En casa no nos ha ganado nadie y hemos de tener esa dureza mental, con un ambiente que hemos de generar entre todos”, aseguró Miret. “Es una mezcla de la fórmula de la Penya, con jugadores jóvenes y con la vuelta de piezas importantes”.

“Esperamos un partido especial, una oportunidad para nosotros y hemos de dar el máximo, ante nuestra gente y el Olímpic, espero que disfrutemos y seamos capaces de ganar en los 40 minutos”, finalizó Miret, que tiene también la baja segura de Guillem Vives, desde hace algunas jornadas.