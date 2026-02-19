El Asisa Joventut, a por la gran primera campanada de la Copa ante el anfitrión

La Copa del Rey de baloncesto se abre este jueves (18h CET) con un atractivo Valencia Basket - Asisa Joventut. El conjunto verdinegro pone a prueba la gran temporada que está llevando a cabo el equipo de Pedro Martínez, y llega al Roig Arena sin complejos y con ganas de lograr el billete para semifinales.

Dani Miret y sus jugadores aterrizan en la capital del Turia con la máxima ambición, conscientes de que el reto de eliminar al anfitrión es de extrema dificultad, pero prometen darlo todo en pista.

"No queremos oír que somos un equipo veterano. Creemos que nuestros líderes tienen ese punto de locura suficiente como para ir allí y tener fuego en la mirada. Que todo el mundo vea que vamos a por el título. Tener la presión de ganar jugando en casa, con toda la responsabilidad que eso conlleva, también es una trampa. Nuestro plan es muy claro: ir a por la Copa desde el primer partido. ¿Que si vamos a disfrutar? Vamos a competir. Yo disfruto cuando competimos y cuando ganamos", comentó Miret en la previa.

Será un partido especial para un Ricky Rubio que vuelve a jugar un partido de Copa 15 años después de la última vez.

El base de El Masnou, que ha levantado el título hasta en tres ocasiones, llega al Roig Arena siendo uno de los líderes del cuadro verdinegro.

"Lo primero es creer. Después que salgan mejor o peor las cosas, tenemos que estar preparados para un partido muy difícil, con mucha exigencia, que tenemos que jugar un partido casi perfecto para ganar. Y que incluso haciendo un partido perfecto, si ellos juegan muy bien, va a ser muy complicado. Pero bueno, a disfrutar de esos 40 minutos de una fiesta de baloncesto y que puede pasar cualquier cosa".

La Penya deberá tratar de frenar a estrellas como Jean Montero, Kameron Taylor o Jaime Pradilla, en las quinielas para ser elegidos 'MVP' de la Copa.