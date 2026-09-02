Asisa Joventut ficha a Sebastian-Petru Lapuste, su nuevo Ricky Rubio

Asisa Joventut está a punto de incorporar a uno de los jóvenes que más miradas ha atraído este verano en el baloncesto europeo. Según ha podido saber SPORT, la Penya ha cerrado el fichaje de Sebastian-Petru Lapuste, base rumano de 15 años que cumplirá los 16 este sábado y que viene de firmar un extraordinario EuroBasket U16 con su selección.

El acuerdo supone una importante apuesta de futuro para el conjunto verdinegro. Lapuste pasará este miércoles el reconocimiento médico previo a su incorporación y llegará a Badalona como jugador de formación, con la previsión de competir tanto con el equipo sub-18 como en la nueva Liga U22.

La incorporación responde además a una posición que el Joventut quería reforzar dentro de su estructura. Lapuste es un base de 1,93 metros con capacidad para generar con balón, anotar y condicionar los partidos desde la defensa, pero en Badalona entienden que todavía cuenta con un enorme margen de crecimiento.

La Penya ficha a Sebastian-Petru Lapuste, una de las perlas del baloncesto europeo / FRB

Un Eurobasket espectacular

Lapuste llega a Badalona después de llamar especialmente la atención este verano con Rumanía. El base fue una de las grandes sensaciones del EuroBasket U16, donde lideró a su selección hasta los cuartos de final. Terminó el campeonato con 20 puntos, 8 rebotes, 6,9 asistencias y 5 robos por partido, números que le situaron entre los mejores jugadores del torneo en varias categorías estadísticas.

Pero su gran actuación llegó frente a Lituania. Lapuste terminó aquel encuentro con 34 puntos, 10 rebotes, 10 robos, 8 asistencias y 2 tapones para 47 de valoración. Un partido que le permitió conseguir uno de los pocos triples-dobles que se han visto en la historia del EuroBasket U16. Y es precisamente ahí donde aparece un nombre inevitable cuando se habla de la Penya, el de Ricky Rubio.

Lapuste entró en una lista muy reducida de jugadores que han conseguido un triple-doble en el campeonato. Ricky lo hizo en dos ocasiones durante el Europeo de 2006, mientras que posteriormente también lo consiguieron Dario Saric y Usman Garuba, entre otros. El rumano estuvo incluso cerca de algo todavía más difícil. Se quedó a solo dos asistencias del cuádruple-doble, un registro que únicamente Ricky Rubio ha conseguido en la historia del EuroBasket U16.

También hay otra estadística que vuelve a juntar sus nombres. Los 10 robos de Lapuste ante Lituania son la segunda mejor marca en un partido del torneo, solo por detrás de los 11 que consiguió Ricky en 2006. Evidentemente, son épocas y jugadores distintos y Lapuste apenas tiene 15 años. Pero sus números en el Europeo ayudan a entender por qué su nombre ha empezado a llamar la atención de algunos de los principales clubes del continente.

De Cluj a Madrid y ahora Badalona

Antes de llegar a España, Lapuste jugó en su ciudad natal, Cluj-Napoca, donde empezó a destacar desde muy joven. Posteriormente dio el salto a Madrid para continuar su formación en Distrito Olímpico, club que apostó por él y donde ha jugado durante la última temporada.

Su paso por Madrid le ha permitido competir por encima de su categoría y llegar incluso a disputar minutos en Tercera FEB con el primer equipo de Distrito Olímpico pese a tener solo 15 años. También dejó algunas actuaciones destacadas ante las principales canteras del país. Frente al Real Madrid, por ejemplo, firmó 19 puntos, 5 rebotes y 5 robos en un partido y 31 puntos, 7 rebotes y 8 recuperaciones en otro.

Su progresión no había pasado desapercibida. Varios equipos ACB se habían interesado por el jugador, entre ellos el Real Madrid, pero finalmente ha sido la Penya quien ha conseguido hacerse con el base rumano. Tal y como ha podido saber este periódico, en Badalona valoran especialmente su margen de crecimiento y el recorrido que todavía tiene por delante. Su condición de jugador de formación también encaja en una operación pensada claramente a medio y largo plazo.

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Lapuste llegará a Badalona después de un verano en el que su nombre ha ganado peso a nivel internacional. Ahora será la Penya, uno de los clubes con mayor tradición de cantera del baloncesto español, la encargada de continuar con su formación.