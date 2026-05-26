El Asisa Joventut no dio opción a Unicaja y sigue intratable en la Liga Endesa

El Asisa Joventut ganó sin piedad al Unicaja Málaga por 95-74 en la reanudación del duelo aplazado de la jornada 29 de la Liga Endesa dominado de principio a fin por los catalanes.

Asisa Joventut - Unicaja (baloncesto, Liga Endesa), 26/05/2026 LIGA ENDESA JOV 95 74 UNI Alineaciones ASISA JOVENTUT, 95 (25+28+29+13): Rubio (11), Hunt (8), Kraag (5), Parker (17), Ruzic (12) -cinco inicial-; Drell (13), Hakanson (7), Vives (3), Torres (-), Allen (-), Birgander (13) y Hanga (6). UNICAJA, 74 (18+15+22+19): Perry (10), Díaz (10), Barreiro (8), Pérez (2), Balcerowski (10) -cinco inicial-; Audige (12), Webb (4), Kalinoski (9), Cobbs (-), Sulejmanovic (2), Rubit (2) y Kravish (5).

El partido, que se suspendió la primera semana de mayo en el tiempo de descanso con un 53-33 tras problemas con el videomarcador, se reanudó este martes con una segunda mitad en la que los verdinegros continuaron siendo superiores.

El Asisa Joventut comenzó el partido con la sexta marcha en el acelerador puesta con un parcial de inicio de 7-0 comandado por Jabari Parker, que fue un mal de cabeza para la defensa visitante. Como era de esperar, el Unicaja reaccionó y se acercó en el luminoso tras unos buenos minutos en el juego interior de James Webb III (13-10, min. 7). Desde entonces, los locales volvieron a mostrar el nivel de inicio de partido y consiguieron abrir una pequeña brecha para poner el 25-18 al final del primer cuarto.

La superioridad del Joventut fue a más en el inicio del segundo periodo, con la irrupción en pista de Ricky Rubio y con un Unicaja muy blando en ambos lados de la pista (36-23, min. 13). Pese al tiempo muerto de Ibon Navarro, los cajistas no reaccionaron y la Penya, con un gran Parker, aumentó la ventaja para poner tierra de por medio en el Olímpic (41-25, min. 16).

El Asisa Joventut no sólo tuvo en mente la victoria, también el ‘basket-average’, por lo que rápidamente intentó superar los 20 puntos de ventaja, situación que consiguió justo en el tiempo de descanso (53-33) tras una buena acción en el poste bajo de Simon Birgander. Durante el tiempo de descanso, el reloj del Olímpic falló y el partido se aplazó hasta este martes 26 de mayo que se pudo reanudar la segunda mitad.

En la reanudación, los verdinegros mostraron el mismo nivel que el de la primera mitad jugada la primera semana de mayo, y un buen mate de Yannick Kraag hizo aumentar la ya ensanchada diferencia en el marcador (60-38, min. 23). Los malagueños nunca lograron rebajar la desventaja de los 20 puntos, y el Asisa Joventut, lejos de conformarse, fue a más tras un triple de Adam Hanga (69-44, min. 27).

La Penya llegó a superar minutos después los 30 puntos de diferencia, pero un triple sobre la bocina del cuarto de Kendrick Perry hizo que el marcador se quedara en 82-55 a la finalización del tercer periodo. Y después de muchísimo tiempo, el Unicaja empezó a liderar en cuanto a juego, y arrancaron los últimos diez minutos de partido con un parcial de 0-7 comandado por Chase Audige (82-62, min. 32).

Desde entonces, el partido se convirtió en un intercambio de canastas que obviamente benefició al equipo que iba con una ventaja muy abultada en el luminoso (93-71, min. 37). Al final, el Asisa Joventut venció por 95-74 al Unicaja Málaga en el duelo aplazado de la jornada 29 para sumar la quinta victoria consecutiva en la Liga Endesa.