Un ASISA Joventut en cuadro no fue rival para el UCAM Murcia

El ASISA Joventut no pudo presentar batalla en el Olímpic de Badalona a un UCAM Murcia, que lograba una plácida victoria en el feudo verdinegro en una noche desangelada de los locales (67-89). Las bajas de los interiores Ante Tomic y Birgander, unida a la de Cameron Hunt en el último minuto, unido al poco acierto en el triple (4 de 19), fue una losa demasiado grande para los de Dani Miret. El esfuerzo de los verdinegros está centrado ahora en el segundo partido de cuartos de final de la Basketball Champions League, con la visita del AEK Atenas, el próximo miércoles.

JOV-MUR Liga Endesa JOV 67 89 MUR Alineaciones ASISA Joventut, 67 (15+15+19+18): Hakanson (9), Kraag (10), Hanga (8), Drell (7), Ruzic (12)- cinco inicial-, Rubio (7), Parker (8), Allen (6), Ruiz (0), Mauri (0), Niebla (0). UCAM Murcia, 89 (18+27+23+21): Martin (7), De Julius (11), Radebaugh (19), Falk (9), Cacok (8)- cinco inicial-, Forrest (13), Sant-Ross (8), Cate (0), López (0), Diagné (2), Ennis (4), Nakic (10).

El ASISA Joventut se medía a un rival directo en la parte alta de la clasificación de la Liga Endesa. Y duelo en el Olímpic, sin Tomic ni Birgander, lesionados, y con la baja de última hora de Cameron Hunt, empezó muy igualado, con poco acierto por ambos conjuntos (12-16). Dani Miret daba la alternativa a uno de los jóvenes de la cantera, Humberto Ruiz, con apenas 17 años que había jugado horas antes en la Liga U22.

Con un Ricky desacertado de cara a canasta, UCAM dominaba el primer parcial con nueve puntos para el visitante Radebaugh (15-18). El cuadro de Sito Alonso seguía mandando en el segundo parcial, ante un Joventut que no encontraba el ritmo de juego, ni la velocidad habitual, con la máxima visitante (19-27).

La Penya, a remolque

Jabari Parker tampoco aportaba, con una defensa del UCAM que apretaba a pesar de las pocas faltas personales que les señalizaron los colegiados.

Ruzic fue uno de los destacados del Joventut en la primera mitad ante el UCAM Murcia / JOV

La Penya no carburaba y la diferencia para los visitantes alcanzaba los 11 puntos tras canasta de un acertado Toni Nakic (22-33) que obligaba a Miret a parar el encuentro y utilizar una defensa zonal. Pero Nakic seguía haciendo daño con la máxima visitante (24-38).

La frustración de la Penya la personalizó Ricky Rubio, que recibió una técnica por protestar, impotente para llevar a su equipo a la rección. Los verdinegros no encontraban el camino y se iban al descanso con un resultado muy negativo (30-45) con solo el joven Ruzic dando la talla (11).

Mal inicio tras el descanso

En la reanudación, no empezó bien la Penya con un lacerante 0-7 inicial, que llevaba a una renta de -22 que lo ponía todo muy difícil (30-52). Miret devolvía a Ricky a la pista, aunque todo parecía muy oscuro para los locales que no lograban reaccionar (34-57) oligando al técnico verdinegro a parar de nuevo el partido.

La Penya no pudo plantar cara al UCAM Murcia en el Olímpic / UCAM MURCIA

La reacción local llegaba con el liderazgo de Ricky, que anotaba prácticamente siete puntos seguidos para acercar a los verdinegros a pesar de que seguían lejos en el electrónico (42-59). El final del cuarto coincidía con canasta un apagado Jabari Parker, y con la sensación de que la remontada local parecía imposible (49-68).

Ricky cometía su cuarta falta, mientras UCAM Murcia no sufría para mantener los 20 puntos de renta tras triple de Saint-Ross y Nakic (55-76). A cinco minutos del final (57-80), Miret ya sentaba a Ricky y Parker, consciente que su batalla será la próxima semana ante el AEK Atenas en la Basketball Champions League.