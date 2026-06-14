El ASISA Joventut, convencido de la reacción al amparo del Olímpic

El ASISA Joventut deja atrás los dos primeros encuentros de la semifinal de Liga Endesa en el Roig Arena y regresa a Badalona con un complicado 0-2 en la eliminatoria, aunque no significa para nada que el conjunto de Dani Miret haya bajado los brazos.

No lo hizo en los dos encuentros en Valencia, dónde estuvo muy cerca de dar la sorpresa en el primero y superados completamente en el segundo, y todavía menos lo harán ahora este domingo en el Olímpic (20.00) donde buscarán el primer triunfo en la serie y recortar distancia ante un Valencia Basket que seguro no llegará relajado a la pista verdinegra.

“Si llegamos 0-2 a Badalona igual vamos a sentir que tenemos opciones de alcanzar la final”, decía un Dani Miret previo al inicio de las semifinales, totalmente convencido de que es posible ganar dos partidos consecutivos al potente conjunto de Pedro Martínez al amparo de la afición verdinegra que llenará el Olimpic.

Dani Miret espera que el arbitraje no sea tan condescendiente con un Valencia que sacó provecho de su agresiva defensa sin ser penalizada / Miguel Ángel Polo / EFE

Un partido monumental

Para poder imponerse al equipo ‘taronja’, el ASISA Joventut tendrá que jugar un partido monumental, no solo en defensa sino en ataque porque si algo hace bien el Valencia Basket es correr, no dejar posicionar al rival en defensa y sorprender con velocidad en cada acción ofensiva.

Si logran los verdinegros frenar esa velocidad endiablada del cuadro visitante, tendrán mucho ganado, aunque igual no es suficiente. En el ataque verdinegro tendrán que funcionar a pleno rendimiento tres jugadores clave: Cameron Hunt, Ricky Rubio y Jabari Parker.

El Olímpic espera ver la mejor versiòn de Jabari Parker para llevar al ASISA Joventut a la victoria / Miguel Ángel Polo / EFE

Si los tres logran encontrar sus puntos de manera regular, no será nada fácil al cuadro valenciano frenarlos, aunque la defensa que imponen los de Pedro Martínez es realmente agobiante, como demostró en el segundo encuentro y que sacó del partido a los jugadores determinantes de la Penya. Se necesitan puntos y si aportan otros jugadores, como Birgander o Ruzic en el interior, crearán más problemas a un Valencia que llega con todo a favor pero se lo tendrá que ganar en el Olímpic.

Confianza en remontar

Un 0-2 que pone en bandeja el pase a la final al Valencia Basket, pero en Badalona la confianza es total y sumar la victoria en el tercer encuentro cambiaría la decoración de la serie, aunque fuera necesaria una nueva exhibición en el cuarto el próximo martes.

Jean Montero es la principal amenaza de un Valencia Basket que llega a Badalona para sentenciar la semifinal / Javier Borrego / AFP7 / Europa P / Europa Press

Si después de haberlo dado todo en el tercero, y se acaba escapando la victoria, no habrá un ‘pero’ para este Joventut que habrá firmado una temporada magnífica, con el único ‘lunar’ de la Champions pero que ha demostrado contar con un equipo solvente, bien entrenador y con lider como Ricly Rubio, que en su mejor versión, es el mejor con diferencia.

Pero ahora mismo, no se puede pensar en el balance de la temporada cuando la semifinal sigue muy viva a pesar de ese 0-2 que campea en la eliminatoria. Todavía hay partido.