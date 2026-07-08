El Asisa Joventut ya conoce a sus primeros rivales en la BCL

Los equipos españoles clasificados para la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), Unicaja de Málaga, Asisa Joventut, Surne Bilbao y UCAM Murcia, ya conocen sus rivales tras el sorteo celebrado en Mies (Suiza).

El Unicaja Málaga, que partió como cabeza de serie, formará parte del grupo E, donde se enfrentará a Pallacanestro Reggiana (Italia), BC Juventus Utena (Lituania) y KVIS Pardubice (República Checa).

El UCAM Murcia, también cabeza de serie, estará en el grupo D, junto a Peristeri BC (Grecia), Pallacanestro Varese (Italia) y Bamberg Baskets (Alemania).

Por su parte, Asisa Joventut, que partía desde el bombo 2, se ubica en el grupo H donde se encuentran el FC Porto (Portugal), el Bnei Herzliya (Israel) y el Telekom Baskets Bonn (Alemania).

El cuarto equipo español, el Surne Bilbao, presente en el bombo 4, jugará en el grupo G contra KK Igokea (Bosnia y Herzegovina), Alba Berlín (Alemania) y Slavia Praha (República Checa).

El Río Breogán de Lugo disputará la fase previa de la BCL en busca del billete para la competición continental, en su primer partido se enfrentará al Rilski Sportist, equipo búlgaro, si consigue superar la fase previa formará parte del grupo F donde se enfrentará a Spartak Subotika (Serbia), Cholet Basket (Francia) y Hapoel Holon (Israel).

Todos los equipos españoles han evitado en el sorteo a los dos finalistas de la última edición de la BCL, el Rytas Vilnius (Lituania), vigente campeón, y el AEK (Grecia), subcampeón el año pasado.