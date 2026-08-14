El ASISA Joventut completa las revisiones médicas de inicio de temporada

El ASISA Joventut ha dado el pistoletazo de salida a la temporada 2026/27 tras superar los habituales reconocimientos médicos previos al inicio del trabajo sobre la pista.

Los jugadores de la plantilla del primer equipo masculino habrán pasado los días 14 y 15 de agosto las revisiones médicas de inicio de curso en el Hospital Universitari Quirónsalud Badalona, centro de referencia del club para la evaluación y el seguimiento de la salud de sus deportistas. Las pruebas han sido realizadas por profesionales del equipo de la Dra. Laura Galian y el Dr. Dabit Arzamendi, responsables asistenciales del servicio de Cardiología del centro.

Los integrantes del conjunto verdinegro se han sometido a exhaustivos reconocimientos que han incluido una exploración física completa, ecocardiograma, electrocardiograma y ergometría (prueba de esfuerzo). Estos exámenes han permitido evaluar su estado de forma tras el parón veraniego y confirmar que se encuentran en óptimas condiciones para arrancar la preparación física de la próxima temporada.

Entre los grandes pilares de la Penya para la nueva temporada destaca la continuidad de Ricky Rubio, quien seguirá liderando la dirección de juego del equipo. El base del Masnou ha valorado de forma muy positiva las pruebas previas al inicio de los entrenamientos.

Laprovittola regresa al Joventut tras su etapa en el Barça / JOV

"El inicio de la pretemporada siempre es un momento clave para sentar las bases de todo el año. Someterte a un chequeo médico completo y coordinado por profesionales de primer nivel como los del Hospital Quirónsalud Badalona te da la tranquilidad que necesitas para empezar a trabajar al máximo nivel físico desde el primer día".

Muchas novedades

Junto a la maestría de Ricky Rubio, el proyecto contará esta temporada con el sonado retorno del base argentino Nicolás Laprovittola, que vuelve al club siete años después tras su paso por el Real Madrid y el FC Barcelona. También tendrá la experiencia de referentes como el pívot Ante Tomic, el talento de nuevas incorporaciones como Boogie Ellis y Kwan Cheatham, y el regreso de un joven talento formado en la cantera verdinegra, reflejo de la histórica apuesta del club por el talento de la cantera.

La Dra. Laura Galian ha subrayado la importancia de estos controles exhaustivos antes de someter al cuerpo a cargas de trabajo extremas: "Acompañar a deportistas de élite exige un control de salud muy riguroso para asegurar que afrontan el inicio de la pretemporada en las mejores condiciones. Nuestro objetivo es cuidar de su rendimiento desde el primer día, aportando al cuerpo médico del club la tranquilidad de saber que los jugadores están plenamente preparados para dar el máximo en la pista".