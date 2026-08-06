El ASISA Joventut completa la plantilla con un base anotador

El ASISA Joventut y Boogie Ellis han llegado a un acuerdo con el que el base estadounidense defenderá los colores de la Penya hasta el 30 de junio del 2027. Con este movimiento, el equipo verdinegro cierra un refuerzo extraordinario para su perímetro.

Rejean Amor Ellis (San Diego, California, 12 de diciembre de 2000), más conocido como Boogie Ellis, es un base estadounidense de 1'88m que destaca por su talento ofensivo y que puede jugar perfectamente de base y de escolta. Es muy eficaz en situaciones de bloqueo directo y con recursos para generar ventajas tanto para él como para sus compañeros.

Destaca por la rapidez en el primer paso, la capacidad para crear sus propios tiros, la amenaza constante desde la línea de tres puntos y su dominio del juego en transición. Además, su agresividad defensiva y la intensidad sobre la pelota le permiten recuperar posesiones e imprimir un ritmo alto en el juego.

De Memphis a Galatasaray

Boogie Ellis comenzó su carrera universitaria en la Universidad de Memphis, antes de completar su formación en la Universidad de Southern California. Con los Trojans explotó definitivamente como una de las referencias ofensivas de la conferencia Pac-12. En su último curso universitario acreditó 17’7 puntos, 3’7 rebotes y 3’1 asistencias por partido, con un gran 38’6% en tiros de tres.

Después de iniciar su carrera profesional en la NBA G-League en el curso 2024-25 (Stockton Kings), el director de juego dio el salto a Europa en el verano de 2025 de la mano del ALBA Berlín. En Alemania dejó una gran impresión desde el primer día, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados del equipo tanto en la Bundesliga como en la BCL.

Ellis cuenta con experiencia en la Euroliga, y llegó a jugar unos encuentros con Dubai Basketball / DUBAI

Su gran inicio de temporada propició su fichaje por el Dubai Basketball, debutando así en la Euroliga. En la máxima competición continental disputó cinco partidos, con una media de 10’4 puntos, 2 rebotes, 1’2 asistencias y 8’6 de valoración en casi 18 minutos de juego, demostrando su capacidad para competir en el máximo nivel europeo. El curso pasado lo terminó en las filas del Galatasaray en la liga turca.

Con sólo 25 años, Ellis llega a Badalona en un momento de plena madurez deportiva. Su calidad individual, el talento anotador y la experiencia acumulada en diferentes competiciones internacionales refuerzan el juego exterior del ASISA Joventut con un perfil capaz de desequilibrar partidos tanto con la pelota en sus manos como jugando sin ella.