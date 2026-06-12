El ASISA Joventut busca su merecido premio en el Roig Arena

Después de un espectacular primer partido entre Valencia Basket y ASISA Joventut, el Roig Arena vuelve a reunir a ambos equipos para el segundo duelo de la serie (20 horas). El conjunto catalán tendrá un difícil reto, que estuvo a punto de conseguir, para evitar regresar a Badalona con un doloroso 2-0. Y es que los 'taronja' no pierden desde hace más de un mes en competiciones nacionales.

Los de Dani Miret, gracias a un magistral Ricky Rubio, tuvieron en sus manos la primera victoria de la eliminatoria. El ganador del choque tuvo que decidirse en una tensa prórroga, donde Jean Montero fue decisivo y ayudó a que los locales anotaran un punto más. El desgaste en pista fue evidente y el equipo que recupere mejor las energías partirá con una importante ventaja.

Dani Miret, entrenador de ASISA Joventut / EFE

El ASISA Joventut no logra un triunfo en la pista de Valencia Basket desde el año 2021. El equipo deberá rozar la perfección si quiere igualar el nivel y acierto del primer encuentro, donde fue clave la capacidad del conjunto catalán de seguir el ritmo de puntos de los de Pedro Martínez.

"Estamos en un buen momento, lo hemos demostrado, nuestra mentalidad dentro de 48 horas va a ser la misma y lo único es que si hay fisios en Valencia que contacte con el club porque seguro que necesitaremos mucho tratamiento y recuperación para estar al mismo nivel. Es evidente que hemos hecho un gran derroche de energía y es mi máxima preocupación con el trabajo que hemos visto y lo que nos espera", reconoció Dani Miret tras el partido.

Jabari Parker, en una entrada al aro contra Valencia Basket / EFE

En caso de conseguir la victoria en Valencia, la Penya 'robaría' el factor pista a los 'taronja' y podría cerrar la eliminatoria con el apoyo de su afición. Todavía existe la posibilidad de que haya una final catalana de ACB, que enfrentaría al conjunto verdinegro contra el Barça de Xavi Pascual. Para ello, el equipo necesitará al mejor Ricky Rubio, que se está saliendo en estos playoffs.

Los líderes anotadores de la Penya

El base de El Masnou firmó un brutal doble-doble en el Roig Arena (22 puntos y 11 asistencias), recuperando aquella versión con España que encandiló a todo el mundo. No siempre ha de ser Ricky. La clave nuestra es que aparezcan los jugadores que están alrededor de Ricky como Cameron, que contra Baskonia fue clave", aseguró Miret.

Precisamente, Cameron Hunt fue el segundo máximo anotador de la Penya en el duelo inicial de la eliminatoria (19 puntos), además de Jabari Parker, que igualó esa cifra. El ASISA Joventut sueña con regresar a una final de ACB, mientras que Valencia Basket puede encarrilar la eliminatoria y poner la guinda a una temporada espectacular, en la que ya consiguieron la Supercopa Endesa.