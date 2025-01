AS Mónaco - Barça: horario y dónde ver hoy por TV el partido de Euroliga

El Barça, tras coger un poco de aire la semana pasada con la victoria en la pista del sorprendente París Basketball, tiene otro encuentro complicado esta tarde, en su visita al lider de la Euroliga, el AS Mónaco, correspondiente a la jornada 20 de la temporada regular de la Euroliga.

El conjunto que lidera Mike James acumula 13 victorias por solo seis derrotas, lidera la clasificación, todo lo contrario que el Barça, que necesita remontar posiciones para meterse en puestos de play-off.

Actualmente, el conjunto de dirige Joan Peñarrota ocupa la décima posición, y última plaza que da opción a disputar el 'Play-In' (10-9) aunque todavía quedan muchas jornadas y no se trata de un encuentro vital, pero sería de gran ayuda moral para los blaugrana encadenar dos victorias consecutivas.

Mike James es el máximo anotador histórico de la Euroliga / Euroleague

El Barça espera de nuevo al mejor Willy

Los azulgrana también esperarán que el pívot Willy Hernangómez continúe su resurgimiento después de conseguir su primer doble-doble de la temporada en París, mientras que Mónaco intentará controlarlo a través de Donatas Motiejunas, quien capturó 5 rebotes ofensivos en Berlín y ha convertido 17 de sus últimos 21 intentos de dos puntos.

Willy Hernangómez quiere seguir en línea ascendente / FCB

Veremos qué versión ofrece el Barça que no encuentra la regularidad ni en la Euroliga, ni tampoco en la Liga Endesa, donde se ha complicado sus opciones de estar en la próxima Copa del Rey después de perder en el Palau ante el Joventut este pasado domingo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL ENCUENTRO

El partido entre AS Mónaco y Barça de la 20ª jornada de la Euroliga se disputa en la Salle Gaston Medecin, de Mónaco, esta tarde del jueves 9 de enero a partir de las 19:00 horas en España. Se podrá seguir por televisión en Movistar Plus, a través del canal Movistar Plus + Deportes.

