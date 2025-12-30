El AS Mónaco y los árbitros le amargan el Fin de Año al Barça

Una primera mitad desacertada del Barça (30-47) y un arbitraje nefasto en la segunda cuando llegaba la reacción blaugrana, acabó siendo decisivo para que el AS Mónaco se llevara una cómoda victoria del Palau (74-90). La mala noche de Punter (8) no la pudo compensar el gran partido de Brizuela (25) y Norris (14) pero sin acierto en el triple (6 de 27).

FCB-MON Euroliga FCB 74 90 MON Alineaciones Barça, 74 (13+17+23+21): Satoransky (2), Punter (8), Cale (5), Norris (14), Willy (7)- cinco inicial-, Juani (0), Vesely (0), Brizuela (25), Fall (8), Laprovittola (2), Parra (1). AS Mónaco. 90 (22+25+22+18): James (19), Okobo (12), Blossomgame (2), Diallo (9), Theis (7)- cinco inicial-, Hayes (15), Tarpey (0), Nedovic (8), Strazel (5), Mirotic (13).

A pesar de la intensa defensa blaugrana, Mónaco encontraba tiros para marcar las primeras diferencias pronto (2-7) en un Palau ‘calentito’ como había pedido Pascual en la previa. Los de Spanoulis se mostraban muy físicos desde el inicio, cosa esperada, y los blaugrana no encontraban vías de anotación, con balones a Willy en la zona con suerte desigual.

Punter estaba extremadamente vigilado, y el MVP del mes de diciembre no encontraba tiros cómodos, objetivo de los visitantes desde el primer minuto. Ante la vigilancia a Punter, el Barça encontraba a un ‘renacido’ Norris desde el triple (5-7), en un inicio donde las defensas se imponían claramente al ataque.

Punter no se dejó ver en la primera mitad y el Barça lo acusó mucho / GORKA

Mónaco encontraba vías de anotación más fáciles con Mike James (8 puntos) y Pascual tuvo que parar el duelo y dar entrada a Vesely (5-13 m.7). Mirotic hacía su primera aparicón en el duelo, y Pascual metía en pista a Satoransky para acompañar a Laprovittola. Pero el desacierto blaugrana permitía al Mónaco abrir brecha (6-17).

Claro dominio visitante

Brizuela lograba desatascar el ataque, aunque el dominio visitante era evidente en un flojo cuarto blaugrana donde habían logrado neutralizar a Punter (13-22).

Mirotic, en una acción del primer tiempo / GORKA

El Barça no lograba atajar la anotación de AS Mónaco, y Pascual recurría de nuevo a Punter y Willy y con Brizuela tratando de reanimar el ataque del Barça, pero sin poder frenar a los monegascos (15-32).

Con un Satoransky y Punter ‘desaparecidos’, solo tiraba del carro Brizuela, que unido a un triple de Norris reducian la renta a 10 con un Palau animando sin descanso (22-32).

Mike James llevó en volandas al AS Mónaco en un dominio claro en la primera mitad / GORKA URRESOLA

Pero fue un pequeño espejismo porque la diferencia visitante creció hasta los 21 puntos (26-47), que maquilló el equipo de Pascual al descanso con un mate espectacular de Norris (30-47). Dominio claro del AS Mónaco y la tarea de darle la vuelta ante un equipo tan rocoso parecía una tarea casi imposible.

Pascual, expulsado

En la reanudación, el Barça salió con mucha más intensidad y con el acierto de Brizuela para volver a acercarse con un Palau que apretaba de lo lindo (40-51). Mirotic enfriaba el ambiente con su primer triple, pero había que seguir apretando.

Willy no estuvo tan acertado como en otros encuentros / GORKA URRUSOLA

Pero una doble técnica a Pascual por protestar tras un triple de James con tiro adicional, encendió al Palau. El equipo se quedaba sin su técnico 'milagro' y con el Mónaco abriendo de nuevo brecha (42-59). El momento que había creado el Barça en el inicio del tercer cuarto, parecía haberse esfumado.

El arbitraje se volvió demencial, con técnica también para Íñigo Zorzano, en una falta muy cuestionable. Norris lograba su tercer triple, y empujaba al Barça pero no lograban acercarse a menos de 10 con Punter que lo intentaba sin suerte, y lo acabaron pagando al final del tercer cuarto a pesar de ganarlo (53-69).

AS Mónaco supo gestionar su ventaja, frenando los intentos de reacción de un Barça que nunca se rindió (66-77) a pesar de una noche en que todo lo tuvo en contra. Fin de Año amargo en el Palau ante un Mónaco que mostró sus virtudes (74-90).