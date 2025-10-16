EUROLIGA
Arrestan a Luca Vildoza por agredir a los médicos de una ambulancia en Bolonia
La esposa de Vildoza, Milica, supuestamente también se vio involucrada
Según informaciones recientes, Luca Vildoza fue detenido por la policía en Bolonia acompañado de su esposa, Milica Vildoza.
Los hechos habrían ocurrido tras el partido de la Virtus contra Mónaco, cuando se desarrollaron en las inmediaciones del Paladozza, específicamente en la calle Via Calori.
En ese lugar, una ambulancia que atendía una llamada se detuvo para acceder a la dirección indicada, momento en el cual Vildoza habría encendido las luces delanteras de su vehículo apuntando al vehículo de emergencias, e iniciado insultos hacia el personal a bordo.
El incidente continuó en Viale Silvani, donde la ambulancia, con las luces de emergencia activadas, fue presuntamente obstaculizada por maniobras del jugador —redujo la velocidad, realizó movimientos para bloquear su paso— hasta que los paramédicos bajaron del vehículo para confrontar la situación.
Según los medios, Vildoza habría agarrado a uno de los operarios por el cuello y le habría propinado un ataque físico. Milica Vildoza también habría intervenido, jalando del cabello a la misma trabajadora de emergencias.
En ese momento, una patrulla de policias pasaba por ahí y se detuvo en la escena. Tras la llegada de ejecutivos del club y más policías, ambos fueron trasladados a una comisaría. Después de interrogarles, se les imputaron cargos por agresión al personal médico.
