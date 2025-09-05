Arrancan en Riga las eliminatorias por el Eurobasket

El Eurobasket afronta su segunda fase, la más decisiva, con la disputa de las eliminatorias a partido único en el camino hacia la final del próximo domingo 14. Una semana mal contada en la que las 16 selecciones supervivientes lucharán por arrebatarle a España el cetro europeo.

'La Familia' ya está en casa después de protagonizar una de las eliminaciones más sonadas de todo el torneo. El desempeño de los de Scariolo en el Eurobasket ha sido decepcionante, y tras acabar la fase de grupos con un balance de dos victorias y tres derrotas, los números no dieron para cambiar Limasol por Riga, y seguir en ese asalto por el título.

Turquía no quiere sustos ante Suecia

Los octavos de final se ponen en marcha este sábado por la mañana, con el Arena Riga de Letonia como única sede ya hasta la final por el título. A partir de las 11h (CET), Turquía y Suecia abren fuego en un cruce en el que el conjunto de Ergin Ataman parte como clave favorito. Los turcos cerraron una fase de grupos inmaculada, con pleno de victorias incluyendo la última ante Serbia (95-90), una de las claras candidatas al título.

Una condición que ya tiene Turquía, gracias al gran desempeño de Alperen Sengun, uno de los nombres del torneo y que llega a los octavos con 21,6 puntos y 9,6 rebotes de media por encuentro. Delante, una Suecia que es la peor clasificada para los octavos de final con una única victoria en la fase de grupos, y que confía en el buen rendimiento de Simon Birgander, Ludde Hakanson o Pelle Larsson para lograr la machada.

Sengun brilló en la fase de grupos del Eurobasket / FIBA

Alemania pone a prueba la ilusión portuguesa

Sobre el papel, también está bastante decantado hacia el lado germano el Alemania - Portugal (14:15h CET). Los vigentes campeones del mundo cerraron su participación en el grupo B con pleno de victorias, y con la dupla Schröder-Wagner sumando más de 42 puntos de media por partido. Portugal, que se estrena en unos octavos de Europeo, tiene ilusión, pero necesitará que varios compañeros ayuden al NBA Neemias Queta (15 puntos y 7,4 rebotes por duelo).

Dennis Schröder quiere dirigir a la campeona del mundo hacia la victoria continental / FIBA

En la jornada vespertina, llega un duelo de altura como el que van a protagonizar la anfitriona, Letonia, contra Lituania (17:30h CET). Sin el lesionado Rokas Jokubaitis, los de Rimas Kurtinaitis, que terminaron la fase de grupos en segunda posición, no tienen un duelo fácil ante el combinado de los hermanos Bertans, Kristaps Porzingis o Rolands Smits. Si puede haber una sorpresa, todo apunta a que podría ser en este duelo, si bien es cierto que Jonas Valanciunas (15,4 puntos y 6,4 rebotes) tratará de impedirlo.

Lituania desafía a los anfitriones / FIBA

Markkanen desafía a Serbia

Y por último, el plato fuerte de la jornada. Ese Serbia - Finlandia (20:45h) que va a exigir las mejores versiones de Nikola Jokic, Filip Petrusev o Nikola Milutinov para detener a Lauri Markkanen y sus 25,4 tantos y 8,2 rebotes con los que llega a la cita. Svetislav Pesic tratará de desactivar al jugador de los Utah Jazz. Los serbios son favoritos, pero con la derrota ante Turquía demostraron que no son invencibles.

Lauri Markkanen buscará dar la sorpresa ante Serbia / FIBA

En todo caso, un partido muy apetecible con el que se cerrará la primera jornada de octavos y que precederá a la del domingo, con el Polonia - Bosnia (11h CET), el Francia - Georgia (14:14h CET), el Italia - Eslovenia (17:30h CET) y por último el Grecia - Israel (20:45h CET).