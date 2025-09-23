Arranca la Liga Endesa cargada de emociones

La espectacular sede de Endesa en Madrid volvió a ser un año más el escenario de la presentación de la ACB. Una temporada, la 25/26, que vuelve a llegar cargada de talento, pasión y muchas emociones que ya se podrán empezar a sentir desde este fin de semana con la disputa en Málaga de la Supercopa Endesa. Una competición que se podrá seguir en DAZN, la nueva plataforma que ofrecerá los diferentes partidos de los torneos ACB y que para esta primera cita contará con los comentarios de Pablo Laso y Víctor Claver.

Será a partir del próximo 4 de octubre el momento en el que arranque una nueva campaña de una Liga Endesa en la que el Real Madrid defiende título. Los blancos son el rival a batir, y conjuntos como el Barça, Unicaja, Valencia Basket, Baskonia o La Laguna Tenerife parten también en ese grupo de candidatos a luchar por el torneo. Tal y como ocurrió el curso pasado, el baloncesto catalán está de enhorabuena, repitiendo la presencia de cinco equipos que, contando a Morabanc Andorra, integran un tercio de la liga. Juan Fernández, Dani Pérez y Oriol Paulí representaron respectivamente a Bàsquet Girona, Baxi Manresa y Hiopos Lleida.

El acto fue dirigido por Alejandra Llambés y Sergio Bezos, uno de los rostros más carismáticos de 'La Revuelta'. No faltó el humor en un show del que también formaron parte el grupo musical La Azotea y el DJ Mickey Pavón. Tampoco faltaron a la cita el presidente de la ACB, Antonio Martín, José Bogas, consejero delegado de Endesa y José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD.

La sede de Endesa volvió a acoger un año más la presentación de la ACB / ACB Photo - Alberto Nevado

Un Barça con urgencias

Es una temporada importante para el Barça, que quiere terminar cuanto antes los dos años de sequía que acumula. Precisamente fue la Liga Endesa de 2023 el último título que ha entrado en las vitrinas del club azulgrana. Detrás de su primer título con el club catalán anda un Willy Hernangómez que manifestó sus deseos para la próxima temporada en relación a la ACB.

"Es un año que arrancamos desde cero. Nos merecemos que las cosas nos vayan bien y darle alegrías a la afición y a nosotros. Si trabajamos muy bien y lo dejamos todo, esperemos que sea un buen año. Vamos a darlo todo cada día, no vamos a dar partidos por terminados antes de tiempo. Después de estos dos duros años que llevamos merecemos que pasen cosas buenas", comentó el '14' azulgrana.

Marc del Río

El especial regreso de Ricky Rubio

En el acto en la sede de Endesa también estuvo presente Ricky Rubio, otro de los grandes rostros de la liga y que ha vuelto al Joventut tras un año de inactividad. Se anticipa una versión muy competitiva de los verdinegros en la competición, además de especial y emocional para ese regreso del base de El Masnou a los diferentes pabellones de la geografía.

La verdad es que estoy cambiando un poco dinámicas y cositas que tenía dentro. Un poco raro al principio, pero al final desde otro punto de perspectiva y disfrutándolo, "Hemos formado un equipo que como todos en pretemporada necesita trabajar y conocerse, pero tenemos un proyecto muy bueno. Y muy buena gente sobre todo, que eso también es muy importante y nos va a llevar a que el grupo funcione", explicó.

Así ve Tavares al Barça

Por su parte, Edy Tavares, que defiende título con el Real Madrid, habló de lo que espera encontrarse en los clásicos ante el Barça, contra el que no cedieron ningún partido el curso pasado: “Va a ser raro no ver al Barça en la Supercopa. Da igual como estén, van a competir por todos los títulos y va a ser difícil ganarte los partidos”, comentó.

Los jugadores bromearon durante el acto de presentación de la Liga Endesa / ACB Photo - Alberto Nevado

El calendario de competiciones ACB

La ACB alza el telón este fin de semana (27-28) con la disputa de la Supercopa Endesa en Málaga, en un torneo que disputarán Real Madrid, Unicaja, Valencia Basket y La Laguna Tenerife. La siguiente semana (4-5 octubre) dará comienzo la Liga Endesa, mientras que la Copa del Rey, en el flamante y nuevo Roig Arena de Valencia, tendrá lugar del 19 al 22 de febrero.