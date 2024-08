Arranca la era Laso en Baskonia

Baskonia ya está en marcha, y el conjunto vitoriano ya ha empezado a trabajar en una temporada 24/25 ilusionante, cargada de nuevas caras e incorporaciones que deben dar un plus al equipo, y que deben servir para hacer olvidar una insuficiente campaña pasada, en la que el equipo no logró clasificarse ni para la Copa del Rey ni para el playoff por el título de la Liga Endesa, no cumpliendo las expectativas de un grupo que tuvo a Joan Peñarroya y a Dusko Ivanovic como entrenadores en un curso convulso.

Seguramente, el nuevo inquilino del banquillo baskonista es la figura que mayor ilusión ha generado. Y es que, tras 11 temporadas como jugador (1984-1995), Pablo Laso ha regresado a su Vitoria natal para hacerse cargo del equipo, consagrado ya como uno de los mejores entrenadores del continente tras una etapa exitosa en el Real Madrid cargada de títulos, y finiquitada, de mala manera por el club blanco, alegando unos problemas cardíacos que le impedían seguir siendo técnico en la élite. Su pasada campaña en el Bayern Múnich, y ahora esta apuesta de Baskonia, que le ha firmado hasta 2027, dejan claro que la realidad es muy distinta.

Con toda la plantilla a su disposición, a excepción de un Markus Howard que se incorporará al grupo este próximo lunes, Laso dirigió una primera sesión con balón sobre la pista del Buesa Arena, con todas las caras nuevas para esta campaña (Kamar Baldwin, Trent Forrest, Timothé Luwawu-Cabarrot y Donta Hall), que podrían no ser las últimas, si bien es cierto que los jóvenes Pavel Savkov y Ousmane Ndiaye estarán en dinámica de primer equipo.

En cuanto a partidos de pretemporada, Baskonia jugará un par de amistosos a puerta cerrada ante La Laguna Tenerife y Coviran Granada, disputará el Torneo Costa del Sol ante Monaco y Unicaja, y disputará la final de la Euskal Copa ante Bilbao Basket, y un duelo a domicilio ante Casademont Zaragoza, para cerrar la preparación ante Trieste, en el partido de presentación ante la afición.

Pablo Laso dando instrucciones a sus jugadores / Baskonia

Los de Laso debutarán en ACB contra los tinerfeños a domicilio el 29 de septiembre, mientras que el primer duelo en Euroliga llegará el 3 de octubre, en el Buesa, ante el Partizán de Zeljko Obradovic.

Por lo tanto, Baskonia ya está en marcha en una campaña donde muchos focos mirarán hacia Vitoria, con un equipo que está llamado a plantarle batalla tanto a Real Madrid como a Barça a nivel nacional, y que con Laso en el banquillo, eleva el nivel de una Liga Endesa que ha visto como proyectos como el de Unicaja o Valencia Basket con el regreso de Pedro Martínez, o el de UCAM Murcia tras su mágica pasada campaña, pueden discutir el 'statu quo' de los últimos años.