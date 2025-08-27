Arranca el EuroBasket más taronja en Chipre

Ha llegado la hora de la gran cita europea del baloncesto. El EuroBasket más taronja de la historia arranca este jueves con los ojos puestos en la sede de Limasol, donde España debuta ante Georgia a las 14:00 horas. Chipre acoge la primera fase del grupo C, en el que se encuentran las dos selecciones que cuentan con jugadores taronja en sus filas: Cinco con España, con Josep Puerto, Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui, Sergio De Larrea y Yankuba Sima, y uno con Italia, Darius Thompson. Seis jugadores del conjunto valenciano que convierten al Valencia Basket en el equipo más representado de la Liga Endesa en este torneo y en uno de los conjuntos que más jugadores aportan en general.

Por primera vez, cinco jugadores del Valencia Basket han entrado en la convocatoria final de España para un gran torneo. Una circunstancia que genera el escenario para reescribir la historia con el equipo nacional del club taronja. Nunca han participado en un partido oficial con España más de tres jugadores taronja y que incluso, atendiendo a las posiciones, podría darse un pleno sobre la pista de jugadores en esta cita europea.

Cinco jugadores con España por primera vez

Entre la representación taronja, hay dos jugadores con experiencia en estas grandes citas y tres debutantes con la absoluta en un torneo como el Eurobasket. Xabi López-Arostegui es uno de los más veteranos en esta convocatoria, ha sido fijo en la lista final desde los Juegos Olímpicos de Tokio salvo por el Mundial de 2023 (oro en el EuroBasket 2022) y ya acumula 58 internacionalidades. Por su parte, Jaime Pradilla se estrenó con el equipo nacional con el oro del EuroBasket 2022 y tras perderse el Mundial, estuvo en los JJOO de París y regresa para disputar su segundo Europeo con una trayectoria con el equipo nacional que ya es de 44 partidos.

En cuanto a el capitán Josep Puerto, el base Sergio De Larrea y el pívot Yankuba Sima será su primera vez en el Eurobasket con la selección española, aunque Sergio Escariolo no ha dudado en contar con ellos tras su gran temporada en el conjunto de Pedro Martínez.

Calendario de España

El equipo nacional abrirá la acción en el Grupo C con su partido ante Georgia (jueves 28 de agosto, 14:00 horas) y luego se medirá a Bosnia (sábado 30 de agosto, 20:30h), la anfitriona Chipre (domingo 31, 17:15h), la Italia de Darius Thompson (martes 2 de septiembre, 20:30h) y cerrará la fase de grupos ante Grecia (jueves 4 de septiembre a las 20:30h).

Darius Thompson, con Italia

Pero la representación del Valencia Basket no acaba en la selección española, también Italia tiene un representante taronja. El combinado italiano ha sido de las últimas selecciones en confirmar su plantilla para el EuroBasket 2025 y el nuevo base taronja Darius Thompson ha sido incluido en la lista definitiva, por lo que debutará en una gran competición continental a partir de mañana. La selección azzura abrirá la competición ante Grecia el jueves 28 de agosto a las 20:30h, para luego medirse a Georgia (sábado 30, 14:00h) y Bosnia (domingo 31, 20:30h) antes del encuentro de seis jugadores del Valencia Basket en Limasol el martes 2 de septiembre a las 20:30 horas y cerrar el grupo ante la anfitriona Chipre el jueves 4 a las 17:15 horas.

Los cuatro primeros de cada grupo se clasificarán para la eliminatoria de octavos de final, que como todos los partidos hasta la final del torneo, se disputarán en Riga (Letonia). Los octavos de final se decidirán entre el sábado 6 y el domingo 7, los cuartos de final entre el martes 9 y el miércoles 10, con las semifinales para el viernes 12 y la lucha por las medallas para resolverse el domingo 14 de septiembre.