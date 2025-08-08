El Armani Milan se defiende de las acusaciones de Luka Doncic

Luka Doncic, después de firmar su espectacular contrato con Los Ángeles Lakers para los próximos tres años, ya regresó a Europa para concentrarse con la selección de Eslovenia de cara al próximo Eurobasket.

Doncic, un ganador nato, quiere luchar por el oro en este torneo, y lamentó que dos jugadores importantes de su equipo, Vlatko Cancar y Josh Nebo, no podrán ayudar a su equipo ya que aseguró que el Armani Milan les había impedido participar a diferencia de los Lakers, que sí le habían dado permiso a él después de convertirse en el jugador franquicia de los angelinos.

“No tengo nada contra ellos”, dijo Doncic refiriendose al club itailano. “Por lo que tengo entendido, su club tomó la decisión. Es curioso: un club como los Lakers me deja jugar, pero el Milan no. En mi opinión, siempre debería ser decisión del jugador, pero ellos no tienen la culpa”, comentó la estrella eslovena.

Desmentido del Armani Milan

Unas palabras que han sentado muy mal al conjunto milanés, que salió al paso de las palabras de Doncic para desmentirlas rotundamente. El General Mánager del Armani Milan, Christos Stravropoulos, quiso dejar claro que en ningún momento había sido una decisión unilateral del club.

Vlatko Cancar dejó los Nuggets para jugar en el Armani Milan, pero no podrá estar con Eslovenia en el Eurobasket / NBA

“En relación con algunas noticias recientes de prensa, quisiera aclarar en nombre del club que la salud de nuestros jugadores siempre ha sido y será nuestra prioridad”, dijo Stravropoulos.

“En el caso específico de Vlatko Cancar y Josh Nebo, debo señalar que ambos jugadores se están recuperando de lesiones muy graves que limitaron considerablemente su disponibilidad durante la última temporada. De acuerdo con ellos, se implementará un procedimiento para su reincorporación gradual a la actividad, con el fin de salvaguardar principalmente su salud y competitividad a largo plazo”, fue la nota del equipo italiano.