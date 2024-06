¿Por qué no anuncia el Real Madrid la renovación de Chus Mateo?

Hace 10 días mal contados, el Real Madrid cerró una temporada para el recuerdo, con la consecución de la Liga Endesa ante UCAM Murcia, la gran revelación de la temporada, y que con total merecimiento, se plantó en la gran final por el título.

El conjunto blanco acabó la campaña con triplete nacional (Liga, Copa y Supercopa), y con el único borrón de la derrota en la final de la Euroliga ante Panathinaikos, en uno de los peores días del equipo en esta 23/24. Una gran decepción, de la que se rehizo de manera satisfactoria el grupo, ya que cerraron el playoff ACB invictos. El balance temporada-títulos está por encima del notable.

Acaba contrato el 30 de junio

Pero lo cierto es que hay un asunto que no escapa a nadie y es la confianza que hay en la figura del entrenador, Chus Mateo, pero no precisamente de manera positiva. El sentimiento de que en el Real Madrid no ha habido un pleno consenso sobre su continuidad, ligada exclusivamente al éxito en los resultados deportivos, es algo que ha quedado claro durante la campaña, con algunas informaciones aparecidas que llegaban desde Madrid, o con el hecho irrefutable de que, a día de hoy, el club sigue sin anunciar la renovación de un contrato que expira el próximo 30 de junio.

Unos méritos que no dejan lugar a dudas

Pese a llegar a la Final Four de la Euroliga con la Supercopa y la Copa del Rey bajo el brazo, la final a cuatro volvía a poner a prueba la confianza del club en Mateo. Fue precisamente, la Copa de Europa ganada en 2023 la que le permitió seguir en el conjunto blanco esta temporada. Pese a caer en la final ante PAO, el equipo dejó buena imagen, y la ACB ha acabado de demostrar, que no tendría ningún sentido cambiar el rumbo del conjunto en el banquillo. De ocho títulos en los que ha dirigido al Real Madrid, Chus mateo ha ganado cinco.

Chus Mateo da instrucciones a sus jugadores durante el encuentro en el Palau / EFE

Contactos con Itoudis

Tras ganar la Liga Endesa, la 'SER' explicó que el club había mantenido abierta una línea con Dimitris Itoudis para sondear su situación, en caso de no haber conseguido sumar el título liguero. Unas dudas que, sumadas a la demora en anunciar ese acuerdo, que ya después de la consecución de la Copa se debería hacer cerrado, deja más que en evidencia una situación prácticamente inexplicable.

'AS' explicó hace unos días que todo apunta a que Chus Mateo renovará dos temporadas más con el Real Madrid, hasta 2026. Pero los 'timmings' de los anuncios, tanto el de la posible renovación del entrenador, como la de Mario Hezonja, anunciada por el propio jugador y no por el club, invitan a reflexión.