Antonio Pacheco: "Florentino es una persona espectacular"

Antonio Pacheco 'Pach' es uno de esos personajes que no sabes bien dónde encasillar. Entre su experiencia como físico, creativo o comentarista, se hace difícil acomodarlo en un rubro. Por eso es todos a la vez y, además, parte de un podcast de culto como 'Saber y Empatar', mismo que nació como un libro, otra de sus grandes pasiones. 'El básquet es para listos' es su más reciente obra y tiene un sabor especial: la escribió con su hijo, Nil. Les une la pasión por el baloncesto y les separa el fútbol: el menor es muy del Barça y 'Pach' eligió el lado merengue, estando incluso relacionado con el club durante la campaña de Florentino Pérez en el 2000.

El libro 'El básquet es para listos' lo escribiste junto a tu hijo Nil. ¿Cómo nació esta idea?

Bueno, pues esto nació porque la editorial 'geoPlaneta' ofreció a Carlos Marañón y a Miguel Gutiérrez, mis compañeros del podcast 'Saber y Empatar', escribir 'El fútbol para listos'. Y entonces, según lo estaban escribiendo, un día me llamaron a mí para proponerme esto, porque ellos saben también que a mí el básquet me flipa. Y yo dije que sí, y a la semana siguiente le llamé diciendo que sí, pero a ver qué les parecía escribirlo con mi hijo, que es un flipadísimo el básquet. Y que me parecía que, además, él tenía una conexión con los niños, que yo soy el abuelo, o sea, no tengo tanta. Entonces, lo que se ha generado aquí es una mezcla muy curiosa de cosas que le interesan a él, de cosas que me interesan a mí y de cosas que nos interesan a los dos, por épocas, por ritmos, por todo.

¿La selección de las 133 historias cómo fue?

Mano a mano, pusimos un drive y fuimos apuntando cosas que nos iban apeteciendo y luego las seleccionamos entre los dos.

Antonio Pacheco 'Pach' en el Diario SPORT / Valentí­ Enrich

¿Cuál ha sido la más especial?

Te voy a contar una cosa que no es pública. Esto se llama 'El básquet para listos' porque el otro se llama 'El fútbol para listos', pero yo no estaba seguro de repetir la historia. Entonces, le dije a la editorial que mi título alternativo era 'Un mate en calzoncillos y otras 132 historias para saber del básquet más que los mayores'. Porque, una vez, en un concurso de mates de la ACB, Walter Herrmann tiró el balón al aire y, según caía, se fue quitando todo, toda la ropa la tenía y se quedó en calzoncillos. Hizo un mate en calzoncillos, imagínate, el estadio se vino abajo... son historias... es una historia absurda, que son las historias que, al final, nos parece que conectan más.

Has escrito también sobre baloncesto y sobre fútbol, tu otra gran pasión. ¿Qué diferencias narrativas encuentras a la hora de escribir sobre baloncesto y sobre fútbol?

Me muevo en un mismo terreno, que es la parte absurda del deporte, del fútbol y baloncesto. Entonces, huyo absolutamente de la épica, de lo ya contado. La narración en baloncesto es un poquito más sosegada. Tengo la sensación de que en el baloncesto se disfruta más el deporte en sí. En cambio, en el fútbol está hiperpolarizado. Eres de uno o de otro y, por tanto, no puedes ver bien los éxitos del otro. Yo, ahora, en el baloncesto, eso va un poquito más relajado y también eso creo que se traduce en la narrativa.

Estudiaste Físicas y luego eres creativo publicitario. ¿Te sirve al momento de contar estas historias?

Muchísimo, claro. Al final, tú, cuando eres creativo en publicidad, lo que estás acostumbrado es a narrar historias de una manera lo más corta posible y que tenga el mayor número de detalles. Para mí esto es un parque de bolas, porque, de repente, tengo espacio para explicar cosas. No estoy restringido por los 30 segundos de un spot. Pero sí que es cierto que te ayuda a la hora de construir y el cómo contar las historias y, sobre todo, en mi experiencia, a encontrar el ángulo que las hace diferentes.

Hciste parte de la campaña de Florentino Pérez en el año 2000, en la presidencia de Real Madrid. ¿Qué recuerdas de esa época? ¿Cómo llegaste a formar parte de ese equipo?

Florentino Pérez contrató a mi agencia. Fue uno de los momentos más bonitos, seguramente, de mi vida profesional porque es una situación muy emocionante. A mí todas las elecciones me flipan. Tienes una descarga de adrenalina que no la das con ningún otro encargo. Hay mucha presión. De hecho, un día nos enteramos de que se había fichado a Figo, de repente. No era planeado. Nosotros lo supimos cuando lo supo todo el mundo. Es apasionante trabajar con un personaje como es Florentino, que es una persona espectacular. Y era muy respetuoso con nuestras ideas. Cuando tú le cuentas una idea, a ti te puede gustar, te puede no gustar por decidir que no es para ti o lo que sea, pero es el respeto con el que analiza las cosas y la devolución que te hace, el por qué, la justificación del por qué no le gusta, para mí eso dice mucho a una persona, y Florentino es un caballero. Un cliente estupendo.

También te metiste en el proyecto del 'libro azul', el famoso manual de conducta de jugadores del Real Madrid.

Sí. Fue idea del club. Cuando recibimos el encargo en la agencia, nos pareció una gran idea. Esto es año 2000, el Real Madrid en aquel entonces se estaba internacionalizando. Y claro, tú no puedes pretender que un jugador que venga de según qué nación, conozca la historia del Madrid y a sus jugadores más famosos. Y en la agencia decidimos que esto me lo escribía yo, porque los dos directores creativos que nos encargamos del proyecto, Alfonso Mariano y yo, él en el diseño y yo en la redacción, somos mega madridistas. Lo hice con Emilio Butragueño. Fue mi ídolo de jugador y de cliente fue espectacula.

¿Crees que a día de hoy, con toda la globalización que hay, sería posible un proyecto de este estilo?

No. Hubo una serie en el 'Marca' de ese libro azul, salió por capítulos. Eso fue un año después, una cosa así. Eso a día de hoy hubiera sido viral, todo lo que había en ese libro. Porque no era un manual de reglas del club, pero sí era una manera de indicar cómo se debería comportar un jugador del Real Madrid. Eso hubiera salido ahora mismo a los tres minutos. Antes de salir de mi Word, de mi ordenador, ya estaría publicado.

¿Qué campaña crees o te hubiera gustado llevar a cabo que no llevaste a cabo en el Real Madrid?

Me hubiera gustado hacer una campaña de imagen de marca. Típico spot rollo Atlético de Madrid. Pero, claro, el Real Madrid no lo necesita. Es un debate curioso. Pero yo, en su momento, como que sí que me molestó el hecho de no dejarme hacer algo potente. El foco estaba puesto en lanzar el carnet madridista, pero no una campaña de imagen de marca, porque decían que lo necesitaban. Y yo, a todo lo pasado, creo que tienen razón. Creo que el Real Madrid no necesita campañas publicitarias.

¿Lo ves muy distinto a los 19 equipos restantes de LaLiga?

No necesariamente. El Barcelona tampoco tiene que hacer muchas campañas de imagen de marca. Pero, por ejemplo, la identidad del Atlético de Madrid está muy bien apoyada en las campañas publicitaria. O el Espanyol con la 'maravillosa minoría'.

Antonio Pacheco con el libro 'El básquet es para listos' / Valentí­ Enrich

También haces parte del podcast 'Saber y Empatar', que empezó como un libro...

Piti Hurtado y yo lanzamos la 'Pitipedia', que era un compendio de historias sobre el baloncesto que nos gustaba. La editorial me propuso hacer lo mismo, pero de fútbol. Y se lo ofrecí a Miguel Gutiérrez, 'La Libreta de Van Gaal' en redes sociales. Él dijo que sí sorprendentemente, nos juntamos y escribimos 'Saber y Empatar'. Y luego, después con Carlos Marañón, que nos hizo el prórrogo, en ese libro decidimos montar esta especie del canal de YouTube para pasar más tiempo juntos. Y ha ido sorprendentemente bien.

¿Tenéis alguna línea roja en cuanto al humor? ¿O dais libertad absoluta al pensamiento crítico?

No, no tenemos líneas rojas. Lo que sí hay es edición. A veces se nos calienta un poco la boca, y por eso precisamente decidimos no hacerlo en directo. Por si acaso. Al terminar el programa, a veces alguien dice “igual esto no lo debería haber dicho”, y se corta. Sin más. Pero no hay censura ni prohibiciones explícitas.

¿Cuál ha sido el invitado que más te ha impactado en esta aventura de Saber y empatar?

Uf... con Sergi Mas estuve especialmente nervioso. Era como: “no me lo puedo creer que esté hablando con él”. Para mí, Sergi ha sido un ídolo desde siempre. Yo lo imitaba cuando él hacía sus imitaciones en Al Ataque. Y claro, luego lo conoces en persona y ves que es aún más brillante, divertidísimo, con un talento bestial. Creo que sí, que Sergi ha sido mi invitado favorito.

¿Y el nombre del programa? ¿De dónde viene?

Eso fue cosa del cabrón de Miguel Gutiérrez. Yo, que me dedico a esto, que hago listas de nombres para todo, porque es parte de mi trabajo como creativo... Tenía una lista de veinte nombres sobre la mesa, ninguno acababa de convencernos del todo, y de repente un día me llama y me suelta: “Pach, Saber y empatar”. Y yo solo pude decir: “qué hijo de puta”. Lo clavó. Según lo dijo, supe que era ese. Un nombraco. Totalmente suyo.

De todas las facetas que has desarrollado, ¿dónde te sientes más libre creativamente?

En el podcast, sin duda. Es el único espacio donde no tengo limitaciones. En los libros hay que tener más cuidado porque lo escrito pesa mucho más, puede quedar ahí y malinterpretarse. Y en publicidad, claro, están las limitaciones de la marca, del presupuesto, del formato... En el podcast tengo libertad total. Y por ahora, eso se mantiene.

¿Seguiréis la próxima temporada?

Sí, sí, seguro. La próxima temporada volvemos.

Antes me contabas, fuera de micro, que formas parte de la selección española de escritores. Subcampeones de Europa, nada menos. ¿Cómo fue eso?

Fue en la Feria del Libro de Frankfurt, hace unos tres años, creo. Cada año hay un país invitado, y ese año tocaba España. Resulta que hay una selección alemana de escritores, que además forma parte de la Federación Alemana de Fútbol, y que suele invitar al país invitado a jugar un partido. Y España... sí, tenía equipo. Así que allá fuimos, 20 matados, a jugar el partido a Frankfurt. Algunos daban conferencias, otros simplemente intentábamos no rompernos nada. El primer día fue de locos: entrenamos en la ciudad del fútbol de Alemania, con vestuarios de 800 metros cuadrados, toallas Adidas alineadas perfectamente... Todo reglamentario. Claro, nosotros no habíamos jugado nunca juntos, y ellos llevaban tiempo entrenando. Perdimos 4-2, creo. Pero fue una experiencia brutal. Al año siguiente nos devolvieron la visita. Jugamos en El Retiro, durante la Feria del Libro. El campo era trampa mortal para los alemanes... y les ganamos. Luego vino la Eurocopa de escritores, en Berlín, con ocho selecciones. Fue como volver a ser niños. Unos con 50, otros con 40.

¿Y tú en qué posición juegas?

Bueno, en teoría soy medio centro por delante de la defensa. Pero ahora que peso como 450 kilos, lo que hago es correr cinco minutos, no estorbar mucho a Jacinto Elá, y con eso me doy por satisfecho.

¿Qué te queda por hacer?

Me están pasando cosas muy raras para el perfil que tengo y la edad que tengo. Cosas que nunca imaginé. Por ejemplo, estoy comentando partidos en Gol, que es algo absolutamente insospechado para mí. Al principio me acojonaba; las primeras veces que fui al estudio, cuando aún había pasta para ir al plató, iba cagado. Pero ahora ya le he pillado el tranquillo, y me parece una tertulia más. Lo próximo que me gustaría es escribir en un medio. Tener una columna, hacer artículos de opinión... eso me tira mucho. Porque lo que realmente me divierte es lo que todavía no he hecho. Lo que ya he hecho, lo seguiré haciendo: seguiré con el podcast, seguiré escribiendo libros. Pero lo que me mueve es lo que aún está por venir.