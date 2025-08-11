Antonio Martín será reelegido como presidente de la ACB

Habrá continuidad en la presidencia de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB). Antonio Martín seguirá siendo el presidente de la ACB, tras ser la única candidatura presentada en la Comisión Electoral. El exjugador será reelegido el próximo 19 de agosto en votación y cumplirá su tercer mandato en la dirección de la mayor organización de baloncesto de España.

Antonio Martín (Madrid, 1966) seguirá ejerciendo de máximo mandatario de la ACB. De esta manera, 'renovará' su compromiso con el mejor baloncesto de nuestro país. Fue nombrado presidente en julio de 2018, cogiendo el relevo de Francisco Roca (2014-2017), por un periodo de cuatro temporadas, hasta 2022. Un año antes de su finalización, los clubes quisieron reforzar su confianza en la gestión realizada y acordaron por unanimidad la renovación de su mandato hasta 2025. Ahora, todo apunta a que lo hará por cuatro años más si los clubes apoyan su candidatura después de que la Comisión Electoral la haya validado.

Antonio Martín (derecha), presidente de la ACB / Valentí Enrich

La ACB lo ha hecho público en el siguiente comunicado: "La Comisión Electoral de la acb, reunida este lunes 11 de agosto de 2025 para el examen de las solicitudes recibidas para la presidencia de la acb, comunica que la única candidatura presentada ha sido la de D. Antonio Martín Espina, y que esta cumple los requisitos establecidos en el proceso electoral. El 19 de agosto se celebrará una Asamblea General Extraordinaria en la que se producirá la votación para la elección de la presidencia de la acb".

Últimas semanas convulsas

La continuidad de Antonio Martín podía peligrar tras los sucesos de las últimas semanas. El presidente Martín y el director general, José Miguel Calleja, fueron acusados de cobrar ‘bonus’ sin aprobación además de trato vejatorio. Unas acusaciones que vieron la luz después que los clubs recibieran un informe externo en que los dos dirigentes podrían haber incurrido en graves infracciones como cobrar bonus sin estar aprobados por la ACB y también de trato vejatorio hacia algunos empleados. Aunque los clubs cerraron filas filas entorno a su presidente y le apoyaron de manera inequívoca, la presentación de otra candidatura podría haber hecho replantear de manera considerable la posición de todos los entes. Finalmente, no ha sido así y el exjugador de Real Madrid y Estudiantes seguirá presidiendo la ACB.