Antonio Martín continuará como presidente de la ACB hasta 2029

Los clubes de la ACB, reunidos este martes 19 de agosto en Asamblea General Extraordinaria en Madrid, han reelegido a Antonio Martín como presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto hasta 2029.

El máximo dirigente de la asociación fue nombrado presidente de la ACB en julio de 2018 y afrontará ahora su tercer mandato tras ser renovado su cargo en 2021.

Antonio Martín ha querido “dar las gracias a los clubes en todos los sentidos, por el apoyo a la ejecutiva a lo largo de estos años”.

"Vamos a ir a por todas para que los 18 clubes, pese a sus diferentes naturalezas, tengan motivos para estar satisfechos. No vamos a prometer, más bien nos vamos a comprometer para crecer en todos los proyectos y desafíos que tenemos por delante", añade el presidente.

“Afrontamos ahora muchos retos, como aumentar la visibilidad de la competición, continuar el crecimiento en la generación de ingresos o ser cada vez más atractivos para el público”, explica Martín, para lo que “es fundamental el apoyo que han mostrado los clubes al proyecto”.