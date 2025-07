Antoni Daimiel, sobre si seguirá narrando NBA: "No lo sé, no me puedo aventurar a tanto..."

Antoni Daimiel es uno de los grandes rostros de la NBA en España. Son casi 30 años poniendo voz a la mejor liga de baloncesto del planeta con sus análisis y con su alto conocimiento sobre el deporte. Una situación que podría cambiar a partir de la próxima temporada, con la entrada de Amazon Prime Vídeo en el mercado español tras haber adquirido parte de los derechos televisivos.

"No sé si seguiré... No me puedo aventurar en estas fechas de verano a tanto. Llevo 30 años ligado a la NBA, la voy a seguir y apareceré en algún sitio, seguro. Tengo contrato con Movistar y ellos están negociando para tener NBA y lo normal es que la tenga. La NBA es una liga modélica, lo tiene todo para ser una referencia mundial. Los mejores jugadores del mundo, ha sacado a siete campeones diferentes en siete años. La imprevisibilidad de la competición la hace increíble", comentó Daimiel en una entrevista con David Sánchez en el 'Despierta San Francisco' de Radio Marca.

El tuit sobre Topuria que tanto se viralizó

La charla también sirvió para que el periodista se pronunciase sobre un asunto en el que ha sido noticia, relacionado con Ilia Topuria, y un tuit que hizo tras ver unos highlights de su última pelea en un informativo. "Me han comprometido con Ilia Topuria. No lo conozco personalmente, no sigo la UFC y me gusta mucho el boxeo. Me atreví a poner en redes sociales algo que tenía que ver con la utilización de una imagen en concreto en un informativo en abierto a las tres de la tarde. Dio la casualidad que estaba con mi hijo y vio una imagen que no creo que sea la más apropiada. Mucha gente me dijo en redes "tienes que ir preparando a tu hijo para lo que es la vida", pero luego los psicólogos no dicen lo mismo", comentó.

Relacionado también con las peleas, Daimiel desveló anécdotas graciosas relacionadas con la lucha y algún altercado que sufrió cuando era más joven. "Me crié en Valladolid, una ciudad proclive a las peleas cara a cara (ríe). Hubo una época que en una zona de bares había peleas casi todos los fines de semana. En una pelea de colegio salí mal parado, me metí a defender a un amigo y el otro era más grande que mi amigo y que yo. Mi madre me dijo que por qué tenía que defender a amigos (ríe). Ya de adolescente recuerdo una pelea en grupo en Valladolid, y luego de vacaciones con un amigo. Estábamos con dos amigas tomando algo y en la pista de baile de una discoteca que daba al mar, un desconocido se pasó con una de las chicas, fuimos allí y se lió. Fuimos los iniciadores de la pelea, no me reconozco. Hubo incluso gente que cayó al mar", explicó un Daimiel que también afirmó que "el 70-80% de su cesta del supermercado está compuesta de productos ecológicos".

Antoni Daimiel lleva casi 30 años siendo una de las voces de la NBA en España / ACB Photo

Sorprendido por los cambios en el Madrid de baloncesto

Volviendo al baloncesto, el comunicador también repasó uno de los grandes temas de actualidad, como es la salida de Chus Mateo del Real Madrid y la apuesta del club blanco por Sergio Scariolo, con el que ha compartido alguna retransmisión televisiva estos últimos años. "Me ha sorprendido que se carguen a Chus Mateo. Tengo un buen criterio suyo tanto a nivel personal como de entrenador, creo que lo ha hecho muy bien. Hay un cambio en la estructura de la sección y los que entran quieren a su gente de confianza. Scariolo tiene un gran currículum, la opinión pública no juzga a Scariolo en función de lo que ha logrado. Es un grandísimo entrenador, lo comparo con Gregg Popovich, desde el éxito ha sido capaz de mejorar mucho y de evolucionar estando instalado en el éxito. Es un entrenador de plenas garantías, pero eso no quita que Chus Mateo también lo fuera. Para mí lo más importante es la plantilla, la figura del director deportivo es clave. Sergio Rodríguez tendrá a sus colaboradores, es un tío muy listo, con un alto conocimiento de baloncesto, conoce muy bien la casa y lo tiene todo para ser un buen director de la sección", detalló.

Scariolo y Sergio Rodríguez podrían formar tándem en el Madrid de cara a la próxima temporada / EFE

Partidario de un cambio en el banquillo de 'su' Atleti

Daimiel, seguidor practicante del Atlético de Madrid, también desveló que su hijo ha salido fanático del Real Madrid. "Yo lo hice del Cádiz, un club muy simpático y luego que él eligiera si de mayor quería ser de uno de los grandes. De repente un día vino y dijo que era del Real Madrid, le pregunté por qué y me dijo que porque todos sus amigos eran del Real Madrid. Le ha pillado una época que en el último lustro todos los niños eran del Real Madrid porque era el mejor equipo del mundo. Yo no lo he querido condicionar ni sacar de eso, pero en la eliminatoria de Champions contra el Arsenal le pregunté como podía ser que el mejor equipo del mundo quedase eliminado. Por primera vez le he tenido que comprar una camiseta de Mbappé", contó un Daimiel que no vería con malos ojos un cambio en el banquillo del conjunto colchonero.

"Nos tenemos que hacer a la idea que Simeone dejará de ser entrenador del Atlético de Madrid cuando él quiera, en parte se lo ha ganado por ser el mejor o el segundo o tercer mejor entrenador de la historia del club en cuanto a resultados. Es un entrenador resultadista, no se esconde y los resultados no han sido buenos en la última etapa. Bajo sus parámetros, ahora podría estar en cuestión. La gente que lo defiende dice que el club no le ficha en condiciones. Cuando me hice del Atleti en el 73 me hice de un equipo ganador y yo quiero que esté ahí, en las finales de Champions como en Lisboa y Milán, que pelee por la liga, que gane alguna Copa de vez en cuando. Para quedar tercero, caer en octavos o cuartos de Champions, pues prefiero a un entrenador que juegue más vistoso. Me hubiera encantado Luis Enrique, Jurgen Klopp me gusta mucho, con lo que cobra Simeone se le puede fichar".

Simeone, en el banquillo del Rose Bowl / EFE

Por último, Daimiel no se vería capaz estos días de comentar partidos de Wimbledon, pero sí que se vería en condiciones, con preparación, de darle voz al atletismo: "Si me dicen que dentro de cinco meses tengo que ir a cubrir algo de atletismo, lo haría. Es un deporte que me gusta mucho", concluyó.