Antoni Daimiel, sobre su salida de Movistar Plus: "Yo ya no estaba a gusto y lo estaba pasando mal; quería salir de ahí cuanto antes"

Antoni Daimiel atendió la llamada de 'SPORT' para repasar las novedades del NBA 2K27, el gran videojuego de baloncesto que sale a la venta el próximo 4 de septiembre. La charla con el mítico periodista en la previa del lanzamiento se podrá leer en este diario en las próximas horas.

Más allá de hablar del nuevo NBA 2K27, Daimiel repasó y compartió sus sensaciones días después de que anunciase una de las grandes noticias de impacto en el panorama comunicativo nacional. Después de 36 años, el comunicador manchego ha decidido poner punto final a su etapa en Movistar Plus después de una dilatada trayectoria siendo una de las voces de la NBA y con la que tantas y tantas generaciones de aficionados se han enganchado a la liga americana.

Una de las grandes voces de la NBA en España

Hasta el final de la campaña 24/25, Movistar Plus tenía en exclusiva los derechos televisivos para retransmitir la competición en el Estado español. Prácticamente desde sus inicios, Daimiel había integrado duos ya míticos con Andrés Montes, o en los últimos años con Guille Giménez: desde los anillos de Michael Jordan con los Chicago Bulls hasta el último que narraron de los Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander. Pero todo cambió el pasado verano. Los derechos de la NBA en España quedaron repartidos entre Prime Video y DAZN, perdiendo Movistar cualquier posibilidad de ofrecer los partidos de la competición con sus narradores. Y tras una última campaña haciendo dupla con Giménez en la multicámara de LaLiga, finalmente se confirmó su salida de la empresa.

Guille Giménez y Antoni Daimiel, una dupla histórica de las narraciones de la NBA en España / Twitter: @ADaimiel

"36 años es muchísimo, yo llegué siendo un chaval de 20 años allí y desde el punto de vista de la maduración incluso era más joven. En un ambiente de trabajo como aquel, era una televisión que empezaba, te ponen las pilas rápido y tú mismo te tienes que adaptar. La experiencia de arranque me encantó. Luego, cuando llegó la oportunidad de comentar NBA, que yo ya llevaba un rodaje de cinco años y pico... Y bueno, las circunstancias de los últimos tiempos yo creo que han desencadenado esto. Ha sido bastante complejo el último año, año y pico. Obviamente, la pérdida de derechos de retransmisión de NBA ha influido bastante. Ha sido un poco el punto de arranque de todo lo que ha ido pasando", empezó comentando Daimiel.

El final de Daimiel en Movistar Plus

"Yo ya no estaba a gusto y no veía que hubiera una actividad, una ubicación correcta para mí y lo estaba pasando mal ya. Por primera vez en tantos años, no estaba a gusto. Por suerte, he tenido la capacidad de llevarlo bien, de hablar con ellos, de negociar, y he priorizado salir por encima de todo lo demás, sin saber qué voy a hacer, ni a dónde voy. Pero, para mí, la vida es corta y rápida, no te puedes quedar anclado en cosas que no te hacen sentir muy bien. Y yo quería salir de ahí cuanto antes, y ahora estoy bien. El día que firmé la extinción de contrato, sí que tuve una sensación de vacío. Me venían toda la secuencia, como si fuera una película de 36 años, de ser un chaval y ahora, ya con mi edad, estar fuera. Pero al día siguiente, ya estaba bien. Estaba tranquilo, estaba contento de todo el panorama que se abre ahora", explicó una de las grandes voces del baloncesto en España.

Antoni Daimiel, durante las grabaciones del NBA 2K / Twitter: @ADaimiel

"Por suerte, están siendo unos días de locos. Yo, un poco como elemento disuasorio, puse en mi expresión en redes que, si me llamaban, a lo mejor iba a ser caprichoso y caro, y digo, a ver si esto hace que... Pero no, estoy recibiendo muchas propuestas, muchas ofertas de trabajo y eso, y no me quiero precipitar, quiero dejar pasar unos días, respirar un poco y estar tranquilo para ver qué es lo que quiero hacer de verdad. Porque si al final, por lo que me decida, si es algo que me gusta, que me atrae, pues será donde mejor rinda. Esto no es un secreto para nadie en términos laborales", desgranó un Daimiel que también arrojó alguna de las condiciones que pactó con Movistar y que pueden afectar a su futuro laboral.

Las condiciones de Movistar Plus que afectan a su futuro profesional

"¿El futuro? No lo tengo claro, no tengo preferencias. Obviamente, he estado ligado a la NBA, es lo que me ha dado casi todo profesionalmente. Voy a seguir con el podcast de 3 + 1, eso lo puse como condición. Tengo algunas limitaciones, que no puedo durante dos años hacer determinadas cosas que tienen que ver con baloncesto en televisión, una limitación que me ha puesto Movistar en la salida. Pero no tengo límites. Tiene que ser algo que me guste y que me apetezca, sin más", concluyó.

Antoni Daimiel es una de las voces españolas del NBA 2K / Twitter: @ADaimiel

Por el momento, todos los amantes de la saga NBA 2K podrán seguir disfrutando de la voz de Daimiel en el videojuego, que una campaña más, integra el tridente de narradores españoles junto a Sixto Miguel Serrano y Jorge Quiroga.