Antoni Daimiel dice adiós a Movistar Plus tras 36 años: "Quizás me muestre caprichoso y caro en mis nuevas aventuras"

Antoni Daimiel ha anunciado que deja Movistar Plus después de 36 años en la compañía. El periodista lo ha comunicado a través de sus redes sociales con un mensaje de despedida en el que recuerda su llegada a Canal+ y habla, sin concretarlos, de los motivos que han llevado a la separación.

"Quiero anunciar que he dejado de pertenecer a Movistar Plus, una empresa a la que he estado vinculado durante 36 años, exactamente desde el 15 de septiembre de 1990", comienza el escrito.

Daimiel se despide agradecido con la que ha sido su única empresa durante toda su carrera. "Ha sido la empresa de mi vida, le tengo y tendré siempre un aprecio de gratitud familiar", asegura. También recuerda a las personas con las que ha trabajado y el respaldo que recibió dentro de la compañía: "La lista de agradecimientos y el almacén de grandes recuerdos es emocionante e interminable. Recibí mucha confianza y apoyo cuando más los necesitaba".

El periodista no explica qué ha provocado su salida. "Las circunstancias han propiciado esta separación", es la única referencia que hace sobre la decisión. Su mensaje, en cualquier caso, no tiene tono de reproche: "No hay duelo que superar, no hay prisa por rehacer mi vida laboral".

De Canal+ a las madrugadas de la NBA

Daimiel entró en Canal+ en 1990 como redactor de Deportes. Durante sus primeros años trabajó como reportero y editor en El Día Después, antes de empezar a comentar partidos de baloncesto universitario.

En 1995 comenzó a participar en las retransmisiones de la NBA, donde encontró el espacio que marcaría su carrera. Primero junto a Andrés Montes y, posteriormente, formando pareja con David Carnicero y Guille Giménez. Su manera de explicar el baloncesto convirtió su voz en una de las más reconocibles de las madrugadas NBA en España.

La pérdida de los derechos de la competición por parte de Movistar puso fin el año pasado a tres décadas de retransmisiones. Daimiel siguió en la compañía y participó en otros contenidos, entre ellos algunos partidos de fútbol, hasta la salida que ahora ha hecho oficial.

Para hablar de su futuro ha recurrido al lenguaje de la liga que comentó durante 30 años. "Ahora seré un agente libre restringido. Pensé que solo pasaba en la NBA", bromea. De momento, no anuncia ningún nuevo destino y tampoco parece tener prisa por encontrarlo.

"Será emocionante redescubrir una identidad propia lejos de la que fue mi matria", escribe. Daimiel deja claro que su carrera no termina aquí, aunque avisa de que elegirá con cuidado su próximo paso: "No da para jubilarme, algo haré. Quizás me muestre caprichoso y caro en mis nuevas aventuras".

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Movistar Plus respondió poco después al comunicado. "La historia del deporte en Movistar Plus no se entiende sin Antoni Daimiel", publicó la plataforma, que cerró su mensaje recordando a Andrés Montes: "Gracias por hacernos la vida más maravillosa". Daimiel, por su parte, terminó su despedida sin adelantar dónde volveremos a escucharlo: "Nos vemos por ahí".