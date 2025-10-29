Antetokounmpo barre a los Knicks, Thunder y 76ers siguen invictos

Los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA, y los Philadelphia 76ers, en el regreso de Joel Embiid, prolongaron este martes su racha triunfal en la NBA y sumaron respectivamente su quinta y cuarta victoria en otros tantos partidos disputados en la NBA con dos remontadas.

La jornada vio además unas grandes actuaciones personales de Giannis Antetokounmpo, con 37 puntos frente a los New York Knicks, y del mexicano Jaime Jáquez, que dio a Miami la tercera victoria seguida, con 28 puntos.

Quedan cuatro equipos invictos en lo que va de temporada. Los Thunder y los San Antonio Spurs en el Oeste, y los 76ers y los Chicago Bulls en el Este.

Oklahoma selló la quinta victoria de cinco con un 107-101 en casa contra los Sacramento Kings, una vez al ritmo del último MVP, Shai Gilgeous Alexander.

SGA metió 31 puntos (14 de 26 en tiros) a los que añadió nueve rebotes y cuatro asistencias ante unos Kings en los que Domantas Sabonis consiguió un doble doble de diez puntos y 18 rebotes.

OKC perdía por siete puntos con seis minutos por jugar, pero terminó el cuarto período con un parcial de 17-4 que fulminó a los Kings.

Remontada de los 76ers

Tuvieron que sufrir mucho más los 76ers, que pasaron por la prórroga en Washington para imponerse por 139-134 a los Wizards.

Perdían por 17 puntos al comienzo del cuarto período, pero consiguieron remontar y forzaron la prórroga con un parcial final de 10-0.

Tyrese Maxey metió nueve de sus 39 puntos en la prórroga y entregó a los Sixers su cuarto triunfo.

El ex de Kentucky también repartió diez asistencias en un partido en el que Embiid reapareció con 25 puntos en 23 minutos. Quentin Grimes aportó 23 puntos saliendo del banquillo.

Giannis tumba a los Knicks

En Milwaukee, Giannis Antetokounmpo dominó con 37 puntos y 16 de 22 en tiros de campo para liderar la victoria 121-111 de los Bucks en el cruce del Fiserv Forum contra los New York Knicks.

Giannis agregó ocho rebotes y siete rebotes para unos Bucks que volvieron a la senda de la victoria tras sufrir el domingo su primera derrota del curso, contra los Cleveland Cavaliers.

El griego contó con el apoyo de un Ryan Rollins de 25 puntos, que conectó sus cuatro triples lanzados. Además, el banquillo de los Bucks aportó 34 puntos por los 18 del de los Knicks.

Jalen Brunson firmó 36 puntos con catorce de 25 en tiros de campo, pero el dominicano Karl Anthony Towns se atascó y no pasó de los ocho puntos (2 de 12 en tiros), a los que añadió doce rebotes.

Jáquez firma su tercera mejor marca en la NBA

Fue una gran noche para el mexicano Jaime Jáquez Jr., quien dirigió con 28 puntos la victoria por 144-117 de los Miami Heat en el Kaseya Center contra los Charlotte Hornets.

Jáquez, en su tercer año en la NBA, metió sus 28 puntos con nueve de catorce en tiros de campo, dos de cuatro en triples y un perfecto ocho de ocho desde la línea de libres. Fue la tercera mejor marca de su carrera. Su récord es de 41, en un partido contra los Wizards de 2023, y también metió 31 en un encuentro contra los 76ers.

El equipo de Spoelstra celebró su tercera victoria consecutiva tras arrancar la temporada con una derrota contra los Orlando Magic.