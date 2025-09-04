'Anteto' y Dorsey envían a casa a una España notable

La selección española se despidió del Eurobasket de la manera más dolorosa, con una derrota por 86-90 ante Grecia (se medirá a la Eslovenia de Doncic en octavos). El todavía campeón se levantó dos veces de un -16 y se situó por delante a 2:43 del final... pero los errores y tres tiros libres fallados por Juancho Hernangómez.

España - Grecia (baloncesto, Eurobasket), 04/09/2025 EUROBASKET 2025 ESP 86 90 GRE Alineaciones ESPAÑA, 86 (20+15+28+23): Sergio de Larrea (6), Santi Yusta (9), Joel Parra (7), Santi Aldama (12), Jaime Pradilla (14) -cinco inicial-, Darío Brizuela, Willy Hernangómez (6), Juancho Hernangómez (5), Mario Saint-Supéry (13), Josep Puerto (2), Xabi López-Arostegui (12) y Yankuba Sima. GRECIA, 90 (31+20+18+22): Kostas Sloukas (12), Tyler Dorsey (22), Kostas Papanikolaou (11), Dimitrios Katsivelis (3), Giannis Antetokounmpo (25) -cinco inicial-, Dinos Mitoglou (2), Thanasis Antetokounmpo (1), Vasileios Toliopoulos (4), Kostas Antetokounmpo (6), Panagiotis Kalaitzakis (4) y Giannoulis Larentzakis.

El acierto de Tyler Dorsey con cinco de sus seis triples en la primera parte, la potencia con cierta ayuda arbitral de Giannis Antetokounmpo y la falta de madurez de un equipo muy joven sentenciaron a los de Sergio Scariolo en la despedida del italiano del banquillo. Sí, brilló Mario Saint-Supéry y hay brotes verdes... pero no son suficientes.

De salida, la circulación helena desbordaba tanto la defensa individual como la zona tres-dos que pretendía frenar la avalancha de triples liderada por el estadounidense nacionalizado Tyler Dorsey. España aguantó cuatro minutos la explosión ofensiva helena con buenos minutos de Santi Yusta (14-16, min. 4:27).

El jugador de Olympiacos rompió el partido con tres triples seguidos desde la esquina derecha en posiciones muy bien buscadas a las que los defensores llegaban siempre tarde... o no llegaban. El caso es que en 179 segundos se pasó del 14-16 a un hiriente 14-30 que amenazaba con dejar sentenciado el duelo.

Santi Aldama, defendido por el exazulgrana Kostas Papanikolaou / EFE

Sin embargo, España apretó en defensa y la buena dirección de Saint-Supéry permitió frenar la hemorragia y cerrar el primer cuarto con 20-31. Esa buena línea tuvo continuidad y ocho puntos seguidos de un necesitado Xabi López-Arostegui con dos triples incluidos acercaron a los vigentes campeones a cinco puntos (33-38, min. 13:30).

Ahí aparecieron otra vez las dudas, con dos triples mal seleccionados de Aldama y de Juancho Hernangómez. Esos errores, un nuevo triple de Dorsey y varias acciones de Giannis Antetokounmpo volvieron a destacar a los helenos. Poco a poco, España se descompuso y el 'gigante' Mitoglou puso la puntilla con un triple (demasiado solo) que envió el duelo al descanso con un 35-51, igualando la máxima renta de la selección que dirige el mito Vassilis Spanoulis.

Scariolo movió el árbol en el intermedio y el equipo recuperó esa imagen más sólida con buenas defensas y ataques rápidos con criterio, esta vez con De Larrea a los mandos. Cinco puntos de Pradilla y otros tantos de Yusta volvieron a dar pie a la ilusión (44-50). Incluso el jugador del Casademont Zaragoza tuvo un triple para situar el -3.

Mario Saint-Supery, entre una nube de rivales / EFE

Reaccionó Grecia con el famoso 'Balones a Will' del mítico 'Príncipe de Bel Air' y 'Anteto' en el papel de Will Smith, aunque la superioridad en el juego era española y entre De Larrea y Pradilla provocaron otro tiempo de Spanoulis con un ilusionante 52-56 (min. 35:47). Con este nivel, no se habría perdido jamás ante Georgia.

Los helenos volvieron a la carga (55-66) y el tercer triple de López-Arostegui culminó otro parcial de 5-0 (60-66) en un partido loco. España estaba viva. Cinco puntos de los Hernangómez y un triplazo de Saint-Supéry empataron el partido (71-71) y Willy dio la vuelta al marcador por primera vez desde el 11-10 (73-72). Otra vez la falta de regularidad de un equipo en construcción pasó factura y toca seguir remando (77-82, min. 34:55).

Las ganas volvieron a dar la vuelta al marcador (82-81) y Antetokounmpo se fue a un brutal 25+12+9 para liderar el estirón definitivo de Grecia, que atacó en el último minuto otra vez con cuatro arriba (84-88). Juancho erró un triple, recibió falta en el segundo a 13.4 del final... ¡y los falló los tres! Ni las escopetas de feria. Al final, 86-90.