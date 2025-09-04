Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Eurobasket 2025

'Anteto' y Dorsey envían a casa a una España notable

Los de Scariolo levantaron un 35-51 al descanso y ganaban por 84-82, pero no supieron jugar el último minuto

Tyler Dorsey anotó seis triples de nueve lanzamientos

Tyler Dorsey anotó seis triples de nueve lanzamientos / FIBA EUROPE

David Rubio

David Rubio

La selección española se despidió del Eurobasket de la manera más dolorosa, con una derrota por 86-90 ante Grecia (se medirá a la Eslovenia de Doncic en octavos). El todavía campeón se levantó dos veces de un -16 y se situó por delante a 2:43 del final... pero los errores y tres tiros libres fallados por Juancho Hernangómez.

España - Grecia (baloncesto, Eurobasket), 04/09/2025

EUROBASKET 2025

86
90
Alineaciones
ESPAÑA, 86
(20+15+28+23): Sergio de Larrea (6), Santi Yusta (9), Joel Parra (7), Santi Aldama (12), Jaime Pradilla (14) -cinco inicial-, Darío Brizuela, Willy Hernangómez (6), Juancho Hernangómez (5), Mario Saint-Supéry (13), Josep Puerto (2), Xabi López-Arostegui (12) y Yankuba Sima.
GRECIA, 90
(31+20+18+22): Kostas Sloukas (12), Tyler Dorsey (22), Kostas Papanikolaou (11), Dimitrios Katsivelis (3), Giannis Antetokounmpo (25) -cinco inicial-, Dinos Mitoglou (2), Thanasis Antetokounmpo (1), Vasileios Toliopoulos (4), Kostas Antetokounmpo (6), Panagiotis Kalaitzakis (4) y Giannoulis Larentzakis.
ÁRBITROS
Jorge Vázquez (Puerto Rico), Martins Kozlovskis (Letonia) y Peter Praksch (Hungría). Señalaron técnica al español Juancho Hernangómez (17:43) y al banquillo de Grecia (21:30).
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a la quinta y última jornada del Grupo C del Eurobasket masculino disputado en el Spyros Kyprianou Arena (Limassol, Chipre).

El acierto de Tyler Dorsey con cinco de sus seis triples en la primera parte, la potencia con cierta ayuda arbitral de Giannis Antetokounmpo y la falta de madurez de un equipo muy joven sentenciaron a los de Sergio Scariolo en la despedida del italiano del banquillo. Sí, brilló Mario Saint-Supéry y hay brotes verdes... pero no son suficientes.

De salida, la circulación helena desbordaba tanto la defensa individual como la zona tres-dos que pretendía frenar la avalancha de triples liderada por el estadounidense nacionalizado Tyler Dorsey. España aguantó cuatro minutos la explosión ofensiva helena con buenos minutos de Santi Yusta (14-16, min. 4:27).

El jugador de Olympiacos rompió el partido con tres triples seguidos desde la esquina derecha en posiciones muy bien buscadas a las que los defensores llegaban siempre tarde... o no llegaban. El caso es que en 179 segundos se pasó del 14-16 a un hiriente 14-30 que amenazaba con dejar sentenciado el duelo.

Santi Aldama, defendido por el exazulgrana Kostas Papanikolaou

Santi Aldama, defendido por el exazulgrana Kostas Papanikolaou / EFE

Sin embargo, España apretó en defensa y la buena dirección de Saint-Supéry permitió frenar la hemorragia y cerrar el primer cuarto con 20-31. Esa buena línea tuvo continuidad y ocho puntos seguidos de un necesitado Xabi López-Arostegui con dos triples incluidos acercaron a los vigentes campeones a cinco puntos (33-38, min. 13:30).

Ahí aparecieron otra vez las dudas, con dos triples mal seleccionados de Aldama y de Juancho Hernangómez. Esos errores, un nuevo triple de Dorsey y varias acciones de Giannis Antetokounmpo volvieron a destacar a los helenos. Poco a poco, España se descompuso y el 'gigante' Mitoglou puso la puntilla con un triple (demasiado solo) que envió el duelo al descanso con un 35-51, igualando la máxima renta de la selección que dirige el mito Vassilis Spanoulis.

Scariolo movió el árbol en el intermedio y el equipo recuperó esa imagen más sólida con buenas defensas y ataques rápidos con criterio, esta vez con De Larrea a los mandos. Cinco puntos de Pradilla y otros tantos de Yusta volvieron a dar pie a la ilusión (44-50). Incluso el jugador del Casademont Zaragoza tuvo un triple para situar el -3.

Mario Saint-Supery, entre una nube de rivales

Mario Saint-Supery, entre una nube de rivales / EFE

Reaccionó Grecia con el famoso 'Balones a Will' del mítico 'Príncipe de Bel Air' y 'Anteto' en el papel de Will Smith, aunque la superioridad en el juego era española y entre De Larrea y Pradilla provocaron otro tiempo de Spanoulis con un ilusionante 52-56 (min. 35:47). Con este nivel, no se habría perdido jamás ante Georgia.

Los helenos volvieron a la carga (55-66) y el tercer triple de López-Arostegui culminó otro parcial de 5-0 (60-66) en un partido loco. España estaba viva. Cinco puntos de los Hernangómez y un triplazo de Saint-Supéry empataron el partido (71-71) y Willy dio la vuelta al marcador por primera vez desde el 11-10 (73-72). Otra vez la falta de regularidad de un equipo en construcción pasó factura y toca seguir remando (77-82, min. 34:55).

Noticias relacionadas y más

Las ganas volvieron a dar la vuelta al marcador (82-81) y Antetokounmpo se fue a un brutal 25+12+9 para liderar el estirón definitivo de Grecia, que atacó en el último minuto otra vez con cuatro arriba (84-88). Juancho erró un triple, recibió falta en el segundo a 13.4 del final... ¡y los falló los tres! Ni las escopetas de feria. Al final, 86-90.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas