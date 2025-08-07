Un año del bronce de Arévalo: de la alegría a la inestabilidad

Los éxitos deportivos traen alegrías, pero no siempre etapas de paz. A veces, como en el caso del piragüismo español, luego vienen tormentas y conflictos en los relevos generacionales. Este viernes, 8 de agosto, se cumple un año de la medalla de bronce que ganaron Carlos Arévalo, Rodrigo Germade, Saúl Craviotto y Marcus Cooper en K4 500 en los Juegos Olímpicos de París. Y, desde entonces, la embarcación estrella del panorama nacional no ha sido capaz de encontrar estabilidad. El Mundial de Milán (Italia), que se celebra entre el 21 y el 25 de este mes, será una nueva oportunidad de volver a brillar y que todo vuelva a la normalidad.

Hace 365 días la historia era distinta. El cuarteto español remó en el estadio náutico de Vaire-sur-Marne decidido a hacer historia. El kayak nacional lideró la final olímpica del K4 500 hasta el último tramo, cuando se les escapó la medalla oro por tan solo 25 centésimas. Alemania y Australia, que llegaron a los últimos metros con más empuje, ocuparon las dos primeras plazas del podio y dejaron a los españoles con un regusto amargo por el desarrollo de la prueba, pero satisfechos con la cosecha de un nuevo metal.

Pero ese éxito no se tradujo en refuerzo y tranquilidad para el piragüismo español, que ha navegado en aguas revueltas los últimos doce meses.

Primero fue la decisión de Saúl Craviotto de apartarse del agua durante un tiempo. Después, la salida de Rodrigo Germade, que no cumplió los criterios de selección para el Mundial de Hungría tras reconocer que entrenaba menos porque padecía un cuadro de depresión y ansiedad después de los Juegos. El cangués estuvo apartado del equipo, hasta que Marcus Cooper anunció por sorpresa que abandonaba el K4 para centrarse en el K1 1.000 de cara al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028. Y, por último, el enfrentamiento de Carlos Arévalo y la Federación Española. El ente nacional no permite que el betanceiro participe en dos competiciones en la cita mundial (K1 200 y K4 500), al considerarlo «incompatible» con «los criterios de selección aprobados por la Junta Directiva» de la institución. El palista gallego había logrado la marca deportiva para participar en la prueba individual con su tercer puesto en el Europeo de Racice (República Checa), pero la Federación consideró que se cometió un «error» al dejarle doblar las pruebas.

Desde el organismo regidor, se argumenta que se busca potenciar los resultados deportivos del K4, que terminó fuera del podio tanto en el Campeonato de Europa de esprint de la República Checa como en el pasado Mundial de Hungría. «Los altibajos y los movimientos nos están pasando bastante factura en los entrenamientos y en el resultado», decía Arévalo en una entrevista con LA OPINIÓN el pasado mes de junio.

El equipo español, que desembarca en el Mundial sin pasar por el selectivo ante la falta de competencia, participará en el K4 500 de Italia con un cuarteto que mezcla la juventud de Adrián del Río y Álex Graneri con la experiencia de Arévalo y Germade. En Milán buscarán las medallas. Y, si no, siempre les quedará París.