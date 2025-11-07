Anna Cruz regresa a Badalona para impulsar el basket femenino de la Penya

Anna Cruz continuará vinculada al Club Joventut Badalona, y lo hará como responsable de la línea femenina del Club. La badalonesa trabajará con el primer equipo y será una figura clave en el desarrollo de las nuevas jugadoras del baloncesto base verdinegro, que tendrán en Anna Cruz una referente de lujo.

Cruz entra en el Club con el objetivo de continuar haciendo crecer el proyecto del baloncesto femenino en el Joventut, y aportar toda su experiencia para mejorar el día a día del Club, además de ayudar a crecer en el ámbito personal y también deportivo a las jugadoras de la cantera.

Y lo hará gracias a su grandísima trayectoria que ha hecho de ella una de las mejores jugadoras de la historia del baloncesto español.

Cruz jugó la última temporada con la Penya y ahora toma el control del baloncesto femenino de club verdinegro / JOV

Con ganas de seguir ligada al basket

Después de cerrar el círculo jugando su último año en su ciudad, en Badalona, el deseo de Cruz era continuar vinculada con el mundo del baloncesto, y con este nuevo paso en el que compaginará primer equipo y la figura de mentora para las más pequeñas, la badalonesa seguirá en la Penya, y las jugadoras disfrutarán de los consejos y de la sapiencia de una de una referente de nuestro baloncesto.

En abril de 2025, Anna anunció su retirada del baloncesto profesional después de una larga y exitosa carrera profesional. Tras su etapa en la NBA femenina, logrando el anillo de la WNBA con as Minnesota Lynx, decidió volver a Europa en 2016, firmando por tres temporadas con el Dinamo Kursk.

Cruz, en su etapa en el Dínamo de Kursk / FIBA

En 2019, Anna vuelve a España de la mano del Araski y a la temporada siguiente firma por 2 años con Casademont Zaragoza Tras dos buenos años en Zaragoza vuelve al Barça donde juega 2 temporadas más rindiendo a buen nivel aunque con el pensamiento de la retirada siempre presente cada verano.

Una última llamada del club de su ciudad, el Joventut que acababa de ascender a Liga Femenina Endesa, convencerá a Anna para cerrar el círculo jugando el último año de su carrera en Badalona. Ahora seguirá ligada al equipo verdinegro trabajando por la mejora de la cantera femenina y que nutra de jugadoras al primer equipo.