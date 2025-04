Anna Cruz anuncia su retirada a final de temporada

Anna Cruz ha anunciado este jueves su retirada del baloncesto profesional a final de temporada, cerrando así una de las mejores carreras deportivas del baloncesto nacional.

Cuando era sólo una niña, Cruz empezó con sus primeros botes en nuestra ciudad, en la Escuela Gitanjali, en el que fue el inicio de una carrera deportiva legendaria, hasta encerrarla en el equipo de su ciudad, el Club Joventut Badalona.

Cruz fue importante para la selección española femenina / EFE

Campeona del WNBA en el 2015 con las Minnesota Lynx, la badalonesa también fue campeona de la Euroliga en el 2017 con el Dynamo Kursk, y tiene un palmarés impresionante con la selección española donde ha sido subcampeona olímpica (Río 2016)2010 checa 2017, y Serbia 2019), y también dos bronces mundiales y otros dos europeos.

La jugadora catalana ha desvelado que el anuncio de su retirada estaba previsto para el verano pasado, tras finalizar su vinculación con el Barça CBS. "Pero un par de reuniones con la Penya en la ciudad que me ha visto crecer era una tentación demasiado grande y algo que me hacía mucha ilusión y a lo que no me pude resistir", ha explicado

El Joventut Badalona agradeció "todo lo que ha hecho por el equipo esta temporada, donde hemos podido disfrutar de una jugadora extraordinaria, no sólo dentro de la pista, sino también fuera de ella liderando el equipo en todo momento", decía la nota verdinegra.

Cruz firmó por la Penya el pasado verano, donde ha disputado esta temporada demostrando todo su talento, así como su liderazgo y su experiencia en pista, clave en el gran año que está haciendo el Joventut en su primer año en la Liga Femenina Endesa.

"De ahora en adelante, le deseamos lo mejor en su futuro personal y profesional", aseguró el Joventut en su nota de agradecimiento.

.