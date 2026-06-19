El anillo de Nueva York lleva el 'merchandising' de los Knicks a cotas nunca vistas

La fiebre de Nueva York por su primer anillo NBA desde 1973 catapulta todo el ‘merchandising’ de los New York Knicks de baloncesto, que bate récords de camisetas vendidas de un equipo campeón en toda la historia del deporte estadounidense.

Las Finales NBA que los New York Knicks ganaron 4-1 a los San Antonio Spurs dejaron una serie para el recuerdo, la más vista desde que Michael Jordan ganara su último anillo con los Chicago Bulls en 1998.

Durante las semanas de las Finales, muchos neoyorquinos se aficionaron a los Knicks y una marea azul y naranja de camisetas y gorras inundaba cada vez más los apretados vagones de metro de la 'Gran Manzana'.

La victoria de los Knicks dejó a Victor Wembanyama como nuevo villano del Madison Square Garden, a Donald Trump y Taylor Swift animando en las gradas y fue la mayor remontada de la historia de las Finales, de manera que el ‘merchandising’ del campeonato de Nueva York rompió todos los récords.

Según Fanatics, unas de las marcas de ‘merch’ más grande del mundo, que tiene a Estados Unidos como principal mercado, registró su récord histórico de ventas de productos de un equipo campeón de cualquier deporte 24 horas después de que los Knicks conquistaran el anillo, superando el récord de los Philadelphia Eagles en 2025 tras ganar la Super Bowl LIX ante Kansas City Chiefs.

Los Knicks, campeones de la NBA / ADAM DAVIS

Los Knicks van al ritmo de romper el récord absoluto de más ventas de ‘merch’ de un equipo campeón de cualquier deporte, hasta ahora ostentado por los Chicago Cubs de béisbol.

La marca lanzó más de 300 productos customizados del título de los Knicks, y recibieron más de 8.000 pedidos por minuto después del pitido final. Algunos de los artículos más vendidos son chaquetas de cuero con cristales de Swaroski por 10.000 dólares o, entre los productos más asequibles, camisetas con el lema 'el verano de los Knicks' por 42 dólares.

Fanatics es conocido en Estados Unidos por ser la mayor plataforma y tienda de comercio electrónico de ropa, accesorios y productos deportivos oficiales de ligas como la NFL, NBA, MLB, NHL o MLS, y se especializan en el ‘locker room merch’ (ropa inmediata conmemorativa de un campeonato).

Las ventas de ‘merch’ del campeonato de los Knicks también se convirtieron en las mayores de la historia de las tiendas oficiales de la NBA, de los equipos y de minoristas externos, duplicando el récord anterior de las Finales de 2020 que ganaron los Lakers de LeBron James.

Las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs fueron las más vistas desde 1998, con un promedio de 20,6 millones de espectadores en ABC y ESPN, según informó la liga. El quinto y definitivo partido de las Finales promedió 24,5 millones de espectadores, con picos de 33 millones. Más allá de las Finales ganadas por los Knicks, los 'playoff' también fueron los más vistos de 1998. El quinto partido, en el que los Knicks se proclamaron campeones, suma más de 5.000 millones de visualizaciones.

Una tendencia que se veía venir

El auge por la ropa de los Knicks empezó con las camisetas conmemorativas de los ‘playoff’ que los propios Knicks regalaban a los asistentes a los partidos del Madison Square Garden.

A partir de ahí, mientras avanzaban los ‘playoff’ y Nueva York barría a rivales surcando una racha de 13 victorias seguidas y el mejor diferencial de puntos de la historia de las postemporadas NBA, los neoyorquinos empezaron a poner de moda la ropa de los Knicks.

Las tiendas no oficiales y los vendedores ambulantes de camisetas, gorras, collares y todo tipo de 'merchandising' multiplicaban sus existencias y basaban su oferta en los Knicks durante las últimas semanas de postemporada.

Aunque la mayoría del ‘merch’ que se vende por la calle es barato, varias tiendas retro ofrecen un enorme abanico de camisetas con colores, estilos y jugadores de los años 90 (sus últimas Finales) y de los años 70 (su último anillo).

Estas prendas más de nicho pueden variar de precio, desde camisetas sencillas por unos 20 dólares a otras que superan los 200 o 300 dólares. La fiebre de los Knicks está en cada rincón de Nueva York, pero no en todos los bolsillos de sus ciudadanos.