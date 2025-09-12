Angola, baja en el CB Gran Canaria para el nuevo test de pretemporada en Galicia

Galicia mide el proceso de crecimiento del Dreamland Gran Canaria 2025-26. El conjunto claretiano afronta en tierras orensanas el segundo test preparatorio, después de saldar su participación el pasado fin de semana en Cerdeña (Italia) con dos derrotas en los duelos frente al Olimpia Milano (91-64) y el Dinamo Sassari (90-87), enmarcados en el Torneo de Cagliari.

Allí no comparecieron con los amarillos ni Nico Brussino, recién aterrizado en la Isla después de su participación en la AmeriCup, ni Kur Kuath, con permiso del club para solucionar asuntos personales en su país –Sudán del Sur–. Ambos entran ahora en la expedición del Granca, de la que se cae en esta ocasión el colombiano Braian Angola, quien sufrió una lesión muscular en el entrenamiento del pasado martes.

El Dreamland Gran Canaria inicia su andadura en el Torneo As Burgas Basket Cup este viernes (17.30 horas) ante otro conjunto de la Liga Endesa, el Breogán de Lugo. Este sábado, el equipo grancanario tendrá enfrente o bien a otro rival de ACB, el Bilbao Basket, o a un adversario de Primera FEB, el anfitrión Ourense, que se miden en la jornada inaugural (20.00 horas). Los vencedores juegan la final a las 20.00 horas, y los perdedores lo hacen por el tercer puesto antes, a las 17.00 horas. Todos los partidos se pueden seguir a través de Internet; la organización da a conocer los enlaces para poder presenciarlos este mismo viernes.

Un victorioso Breogán

Si el Granca se presenta al enfrentamiento inaugural contra los lucenses con un balance de dos derrotas en otros tantos encuentros, la trayectoria de su rival, dirigido por el entrenador exclaretiano Luis Casimiro, resulta totalmente opuesta. Los de Lugo han vencido en las tres apariciones que llevan durante la pretemporada, imponiéndose al Oporto de Portugal (104-82), al propio Ourense (108-75) y al Leyma Coruña (104-94).

El choque va a ser especial para uno de los nuevos fichajes del conjunto amarillo, Eric Vila, que aterrizaba en la Isla este verano después de actuar la última campaña en el Breogán, donde dejaba un buen recuerdo.

El catalán analizaba la situación actual del equipo amarillo después de los dos choques en tierras trasalpinas: «Terminado el torneo en Italia, creo que las sensaciones no son malas. Sí que es verdad que fue la primera toma de contacto, y en el primer partido nos faltó energía –frente al Olimpia Milano de Euroliga–, algo que mejoramos en el segundo –ante el Dinamo Sassari–. Está claro que hay cosas que mejorar. En cuanto a la adaptación, creo que una vez nos adaptemos al equipo, controlaremos más las pérdidas. Podemos sacar cosas positivas y esto nos ayuda a ver en qué tenemos que mejorar».

El Dreamland Gran Canaria retorna a la Isla el domingo para empezar a preparar una semana, la que viene, de doble derbi canario: el jueves 18, en el Arena a las 18.30 horas, y el domingo 21, a las 17.00 horas, en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna.