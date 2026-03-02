La anécdota de Quique Andreu, exjugador de baloncesto, con Pau Gasol: "Cuando él tenía 16 años, quería bajarle los humos"

Quique Andreu es uno de los pívots que lideró a la selección española, al Barça y al Joventut en la última década del pasado siglo. Jugó un total de 80 partidos con la selección española, entre los que destaca el duelo entre España y el 'Dream Team', donde el valencia hizo "mejores números que Michael Jordan". En el podcast 'Slowsoncast', recuerda episodios de su etapa como jugador.

Cuando ya era todo un veterano, vio cómo dos jugadores de 16 años empezaban a deslumbrar en el Barça y entrenar junto al primer equipo. Eran nada más y nada menos que Pau Gasol y Juan Carlos Navarro, dos leyendas del baloncesto español. Quique Andreu explica cómo fueron recibidos y que pensaban sobre ellos los jugadores con más experiencia en el vestuario.

"Lo que te puedo decir es que Pau Gasol ya tenía una clase brutal con solo 16 o 17 años. Aito lo mete a entrenar un poco con nosotros y ya hacía lo que quería contigo. Tenías las ganas de bajarles los humos a todos, tanto a Pau como a Juan Carlos como a todos los que aparecían, para que aprendieran también a respetar. Pero bueno, no lo conseguimos, porque hicieron lo que quisieron con nosotros", dijo entre risas.

"Tenía mucho más morro jugando Juan Carlos (Navarro) que Pau (Gasol). Pau pudo jugar gracias a que en su posición y con su altura tenía a menos gente con la que competir. Como Juan Carlos, de estatura, había muchísimos jugadores en Estados Unidos. Era un todoterreno, sobre todo penetrador con su clásica 'bomba'", prosiguió.

Cuando fue preguntado sobre la marcha de los dos jugadores de la NBA, fue claro. "Cualquier deportista quiere jugar en el máximo nivel. ¿Por qué quieres jugar en la NBA? Porque es la liga con más nivel en el mundo. Cualquier jugador que se le quede pequeña la ACB, tiene un reto muy importante como el de jugar con los mejores jugadores del mundo".

Juan Carlos Navarro y Pau Gasol coincidieron en Memphis durante la temporada 2007/2008. Fue Pau quien animó a su amigo, que tenía una carrera consolidada en el Barça de basket a sus 27 años, para que diera el salto a la liga norteamericana. La salida a media temporada de Gasol a los Lakers hizo que Navarro se sintiera solo en Memphis y decidiera volver con su familia a posteriori.

Los números de Navarro en la NBA no fueron malos y le permitieron estar en el segundo quinteto de 'rookies'. El catalán acabó la temporada con 10,9 puntos, 2,6 rebotes y 2,2 asistencias de media por partido. A pesar de demostrar que tenía la capacidad para jugar en la competición norteamericana, priorizó su felicidad y estar cerca de su gente.