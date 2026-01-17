Andrés Jiménez, sobre el Barça de Pascual: "Que haya altibajos va a ser muy normal"

Andrés Jiménez, leyenda de un Barça que fue capaz de dominar al Real Madrid, valoró el momento que atraviesa el equipo de Xavi Pascual. Plata en Los Ángeles 1984 y en el Eurobasket de Francia 1983, el que fuera el primer gran ala-pívot del baloncesto europeo, concedió una entrevista a 'Flashscore' y repasó todo lo vivido durante su carrera profesional.

El primer gran torneo que disputó con España fue el Mundial de 1982, en Colombia. "Teníamos jugadores un poquito más veteranos como Juanito Corbalán, Juanito de la Cruz, Margall... Pero también había entrado una nueva hornada de jugadores jóvenes: Epi, Fernando Romay, Nacho (Solozábal), Itu. Eso contribuyó a que diéramos un salto bastante bueno de calidad. Empezamos a anotar y empezamos a creernos que con esta selección podíamos romper techos que hasta entonces no se habían podido superar", dijo.

Un año más tarde, conquistaron la plata en el Eurobasket de Francia. El único obstáculo que no pudieron superar fue el de la selección de Italia. "En la final no ganamos porque a veces en los partidos, pues bueno, no consigues ganar ese último final. Pero el hito fue precisamente ganar a toda una Unión Soviética. Ya estaba Sabonis, y los anteriores (campeones de Europa en 1981 y del mundo en 1982). La Unión Soviética no es como ahora, que está Rusia, está Lituania, puede jugar Ucrania... Ahí estaban todos juntos".

El exbaloncestista Andrés Jiménez posa para EL PERIÓDICO en la librería Laie de Barcelona. / Jordi Otix

La Unión Soviética es una selección difícil de comparar con una actual, ya que se deberían juntar países como Serbia, Croacia, Montenegro y Eslovenia en uno solo. "Estaría jugando Dončić en el mismo equipo que Jokić", reconoció Andrés, que otro año después volvería a experimentar la sensación de morder una medalla de plata; esta vez en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

"El poder ser el tercer máximo anotador del equipo, pues es algo que me hace sentir muy orgulloso. Y ese partido en concreto, ahí nos sucede un poco, pues bueno, lo mismo que en el Europeo de Nantes. Es verdad que perdemos la final, pero que el partido base era contra la Unión Soviética. En este caso, el partido era contra Yugoslavia. Cuando empezamos a vernos por encima del marcador, ya nos dimos cuenta que esto no se nos iba a escapar. Y efectivamente, fue el triunfo que nos colocó en una final olímpica por primera vez en la historia".

Xavi Pascual vivió el peor encuentro como técnico del Barça, y cedió una clara victoria en Madrid / Kiko Huesca / EFE

También habló de Barcelona 92. "Fue espectacular. A mí, como bien dices, me cogió una situación muy especial. Porque yo, no te exagero, un mes y medio antes, yo había tenido dudas. Bueno, un mes y medio quizás no, porque ahí ya empezaba a recuperarme, pero tres o cuatro meses antes yo aún tenía dudas de si podía haber seguido siendo un jugador de baloncesto e incluso, digamos, caminar normal", desveló.

¿Qué opina sobre el Barça de Pascual?

En cuanto a la actualidad, Andrés Jiménez no dudó en ensalzar el trabajo de Xavi Pascual. "Me alegro mucho de la situación del Barça con la llegada de Xavi Pascual. Es un entrenador que siempre me ha gustado. Es un hombre que conoce perfectamente el club, que además es un muy buen entrenador y sabe cómo tienen que ir las cosas, por lo que yo me alegro. Podrá hacer picos buenos, podrá hacer algunos, pero irá en ascenso, no me cabe duda. Lo que también es cierto es que esta nueva temporada ha cogido, por mucho que los clubes pudieran pensar sobre la ampliación de la Euroliga, muy de improviso".

Aun así, es consciente de que el equipo tendrá altibajos, como el del Clásico de este viernes. "Vamos a ver un poco cómo va evolucionando, pero que haya altibajos va a ser muy normal, porque si no, vamos... Yo admiro cómo lo están llevando en estos momentos, porque yo creo que todo el mundo lo intentó planificar un poco, pero es que esto no te lo ves venir hasta que no estás en pleno meollo y cómo se va sucediendo. Entonces, todavía faltan estos últimos meses finales, que además serán los más duros porque empezará a entrar ya un poco el estrés".